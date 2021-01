Home » Tv » Stefano De Martino » Elettra Lamborghini, 2021 fantastico: tutte le novità sul lavoro

Elettra Lamborghini e il neo marito Afrojack, stanno trascorrendo una romantica vacanza sulla neve in Svizzera, nell’esclusiva località di Gstaad. Al suo ritorno la bella ereditiera tornerà al lavoro per preparare una serie tv sulla sua vita. Ma non sarà l’unica novità sul lavoro…

Un po’ di relax di lusso tra le montagne svizzere, prima di tornare al lavoro. Elettra Lamborghini e il suo novello sposo, il dj e produttore musicale Afrojack, stanno vivendo una seconda luna di miele in mezzo alla neve a Gstaad, l’elegantissima località sciistica svizzera, meta di vip e milionari di tutto il mondo.

L’esplosiva ereditiera, che ha sposato a fine settembre il suo grande amore, si sta godendo giorni rilassati tra passeggiate in carrozza e shopping nelle boutique più esclusive del luogo come dimostrano le foto in esclusiva in mano al settimanale di Alfonso Signorini. Insieme a loro gli inseparabili amici, l’imprenditore Patrick Liotard Vogt con la fidanzata Sandra Bauknecht. Un quadro perfetto: due coppie di innamorati in mezzo alla neve…

Pronta una serie per Elettra e poi Stefano De Martino

Ma per Elettra Lamborghini è tempo di pensare anche al lavoro. Al rientro dalla Svizzera, l’aspetta la il nuovo programma tv sulla sua vita. Un progetto che riprende il titolo della sua canzone presentata allo scorso Sanremo, ‘Elettra e il resto scompare’, in onda su Discovery, che racconterà il suo lato privato, le sue abitudini, le sue creazioni in cucina e il dietro le quinte del suo matrimonio celebrato lo scorso settembre sul lago di Como.

Del resto lo ha confermato lei stessa in un’intervista a Vanity Fair: “Sono nata così, sono molto iperattiva. Andare in vacanza non mi piace, infatti. Più di una settimana non riesco a staccare perché sento sempre il bisogno di fare cose, di mettermi in movimento, di sentirmi utile”.

E infatti agli impegni lavorati di Elettra si aggiunge anche la partecipazione a Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino, di cui farà parte anche la modella romena Madalina Ghenea, presunta nuova fiamma del calciatore della Roma Nicolò Zaniolo.