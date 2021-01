delphine-desane-per-vogue-italia-(e-in-mostra-a-luce-gallery)

«Tutte le copertine, e i servizi del numero di gennaio sono stati realizzati da artisti, noti, emergenti, nomi dell’arte e leggende del fumetto, che hanno raccontato la moda rinunciando a viaggiare, spedire interi guardaroba, inquinare. La sfida è dimostrare che è possibile raccontare gli abiti senza fotografarli». Così Emanuele Farneti, direttore di Vogue Italia (e di AD Italia), racconta le innovative cover della rivista in edicola dal 7 gennaio. E tra le artiste coinvolte non poteva mancare Delphine Desane (Parigi, 1988) giovane creativa franco-haitiana che vive e lavora a New York.

Delphine Desane, I had nowhere to go…, 2020, e (a destra) Deep Sorrow, 2020. Courtesy the artist and Luce Gallery, Torino

Dal 26 gennaio al 24 febbraio, Luce Gallery di Torino, che si contraddistingue per un focus sull’arte e sui talenti della scena afro-americana, le dedica un’interessante personale: in mostra ritratti di donne che spiccano per i loro colori vivaci e fauviste, interpreti di un mondo che l’artista conosce bene. Perché le sue opere si intrecciano con la sua biografia e le sue vicende personali. Figlia di immigrati, Desane racconta con passione e coinvolgimento emotivo i temi della maternità e della femminilità nera attingendo dal suo vissuto. Uno sguardo, il suo, potente e meditativo, come quello delle sue modelle. Dopo aver trascorso un decennio come stilista di moda, Delphine Desane ha cominciato a dipingere dopo la nascita del figlio Gaspard, un modo per sfuggire alla depressione dopo il parto. Di recente ha realizzato le cover del doppio album di Femi Kuti e Made Kuti in uscita a febbraio 2021: due opere che ritraggono il primogenito e il nipote del musicista e attivista nigeriano Fela Kuti, pioniere dell’afrobeat e soprannominato “The Black President”.