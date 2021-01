daydreamer:-can-yaman-torna-in-prima-serata

La soap opera turca, che sta conquistando mezzo mondo, cambia programmazione e, dopo lo stop in occasione delle festività di Natale e Capodanno, conquista la prima serata di Canale 5

L’ultima puntata di DayDreamer– Le ali del sogno è stata messa in onda, su Canale 5, lo scorso 13 dicembre e i fan attendevano con impazienza questa data per scoprire cosa accadrà a Can e Sanem, potendo contare, nel frattempo, delle repliche in onda su La 5.

Daydreamer: il 13 dicembre ecco cosa è accaduto

Ecco cosa era accaduto nell’ultima puntata del 13 dicembre dello scorso anno in onda su Canale 5. Can voleva allontanarsi dalla FiKri Harika per trascorrere un weekend anche senza Sanem e lontano dalle sue bugie che lo hanno profondamente ferito.

La Aydin, infatti, gli aveva nascosto il patto stipulato con Enzo Fabbri: la concessione della formula segreta del suo profumo. Bugie che hanno portato Can a non fidarsi più di lei.

Nel frattempo Polen, la sua ex fidanzata, è ricomparsa in città per riconquistarlo e per portarlo via da Sanem: gli offre quindi un lavoro nei Balcani.

Emre rivela a Sanem dove si nasconde Can e la ragazza, decisa a riconquistare il suo capo, prenota una stanza nel suo stesso albergo, facendo finta di trovarsi nello stesso hotel per caso.

Quando poi la stanza destinata a Sanem ha un guasto nel sistema di riscaldamento, Can le propone di dividere il suo letto matrimoniale e lei, naturalmente accetta.

Ma la magia del momento viene stravolta quando compare Polen: Huma è riuscita a farsi confidare il luogo dove suo figlio si è recato in gran segreto, e lo ha rivelato a Polen.

DayDreamer, gli spoiler puntata del 7 gennaio

Saranno tre gli episodi nella nuova puntata in onda su Canale 5, giovedì 7 gennaio 2021, a partire dalle 21.40. Cosa accadrà?

Gli spoiler dicono che Polen fa la proposta a Can di trasferirsi nei Balcani per un lavoro che il Divit ha sempre sognato e quando il Divit accetta, Sanem è disperata e ha intenzione di licenziarsi dall’azienda.

E’ così disperata che la ragazza attraversa la strada senza guardare e viene investita da un’auto condotta da un bellissimo uomo, Yigyt, che la porta in ospedale per accertarsi che stia bene. Nel nosocomio vengono raggiunti da Leyla, Emre e Can.

Tra il Divit e Yigyt si creerà fin da subito un forte nervosismo. Infatti la new entry farà subito intendere il suo interesse per la Aydin: dopo la dimissione Yigvt l’accompagna a casa e si fa dare il suo numero.

Intanto, ecco che la data per il lancio della campagna per Red Mode si avvicina inesorabilmente e tutti alla Friki Harika sono costretti ad andare oltre l’orario di ufficio per presentare una serata al top.