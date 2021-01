Coronavirus: a Carrù due attualmente positivi

Calano ancora i casi di Coronavirus nel comune di Carrù: i residenti/domiciliati attualmente positivi al Covid, infatti, sono due, uno dei quali ricoverato in ospedale e la restante in isolamento fiduciario domiciliare.

Come segnalato dal sindaco Nicola Schellino, dal mese di Marzo 2020 si sono sottoposte a tampone n. 939 persone residenti o domiciliate a Carrù, di fatto poco meno di 1/4 della popolazione residente. “Ci stiamo avvicinando sempre più alla soglia zero e di questo non posso che essere felice” ha commentato il primo cittadino di Carrù.