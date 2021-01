cordoglio-a-cavallermaggiore-per-la-scomparsa-di-anna-maria-bertola

Anna Maria Bertola

Dolore e incredulità, a Cavallermaggiore, per Anna Maria Bertola.

Figura di riferimento per la Caritas cittadina, si è spenta a 65 anni. Lascia il marito Sergio Cavallo (presidente dell’associazione cavallermaggiorese di volontariato “L’Ora di Generosità” ndr), il figlio Marco, i fratelli Beppe, Alessandro e Gianfranco, la cognata Ornella, i nipoti e i tanti parenti. Il funerale sarà celebrato sabato 9 gennaio (alle ore 10) nella chiesa di “San Michele”.

La ricorda così Davide Sannazzaro, primo cittadino di Cavallermaggiore: “Purtroppo, l’ha portata via un brutto tumore. Una coppia molto conosciuta in città, insieme al Marito Sergio e impegnatissima nel volontariato. Per noi è un grande e grave lutto. Anna Maria è stata una donna che si è sempre spesa per gli altri“.

Condoglianze ai famigliari dalla redazione di Ideawebtv.