Classifica dei 10 calciatori più costosi secondo il CIES: assenze pesanti!

Il CIES ha stilato la classifica aggiornata dei dieci calciatori più costosi d’Europa: due assenze sono pronte a far discutere in molti

calciatori più costosi

Il CIES, come ogni anno, ha stilato la classifica dei calciatori più costosi d’Europa. Una lista che spesso fa discutere e ci riuscirà sicuramente anche quest’anno. I parametri presi in considerazione per formulare il costo del cartellino sono la durata del contratto, l’età, lo status internazionale, la carriera, le prestazioni, oltre al livello sportivo ed economico del club d’appartenenza. Ultimo, non per importanza, l’inflazione.

Calciatori più costosi d’Europa, la top ten

Nella top 10 le assenze che fanno discutere sono quelle di Messi e Ronaldo che, a dirla tutta sono assenti anche tra i primi 20. Probabilmente, alla base di ciò c’è l’età avanzata: l’argentino va verso i 34 mentre il portoghese verso i 36.

1. Marcus Rashford (Manchester United) 165.6



2. Erling Haaland (Borussia Dortmund) 152



3. Trent Alexander-Arnold (Liverpool) 151.6



4. Bruno Fernandes (Manchester United) 151.1



5. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 149.4



6. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) 148.3



7. Joao Felix (Atlético Madrid) 141.5



8. Alphonso Davies (Bayern Monaco) 139.2



9. Raheem Sterling (Manchester City) 136.9



10. Kai Havertz (Chelsea) 136

Al primo, come possiamo ben vedere, non troviamo né Haaland e né Mbappé, bensì l’inglese Rashford. L’attaccante vive un ottimo momento con lo United, ma in molti hanno da ridire per la posizione che occupa visti colleghi più accreditati. Il norvegese del Borussia è secondo con una valutazione di 152 milioni. Mbappé, invece, è quinto, preceduto anche da Alexander-Arnold e Bruno Fernandes. Nessun calciatore della Serie A figura in questa speciale lista, ma Hakimi dell’Inter è 16° con una valutazione di 113,7 milioni di euro.