ambra-angiolini-a-francesco-renga:-“meglio-se-cambi-argomento”-e-il-web-“quanto-sei-acida”

Francesco Renga e Ambra Angiolini sono stati insieme per tanti anni, dal 2004 al 2015 e la loro storia ha fatto tanto sognare: giovani , belli e talentuosi , tutti ricordano ancora Ambra nella platea di Sanremo che cantava , tutta la canzone con cui il compagno si stava esibendo sul palco. Loro due insieme, hanno fatto emozionare e fantasticare grazie anche all’arrivo di due figli amatissimi, Jolanda e Leonardo.

Poi, come tutte le favole che fanno parte della vita reale, anche il loro rapporto è terminato ma, entrambi intelligenti, sono riusciti a mantenere un rapporto molto bello e a continuare a volersi bene anche se in un modo diverso.

Ambra ha sempre ringraziato Francesco per il bene che le ha fatto

Ambra è una donna molto vera che ha sempre raccontato delle sue fragilità e dell’essere diventata troppo in fretta adulta per aver lavorato fin da piccola. Tutti la ricordano a “Non è la Rai” e la sua spigliatezza unita alla sua bravura le ha permesso di continuare la sua carriera sempre in ascesa. Oggi, attrice affermata e molto stimata, colleziona un successo dopo l’altro anche se non ha mai negato di aver vissuti momenti molto difficili a causa dei disturbi alimentari che l’anno sempre accompagnata nella sua vita.

Ambra, nonostante oggi non sia più la compagna di Francesco Renga bensì dell’allenatore Massimiliano Allegri, non si dimentica, in tante occasioni di ringraziare il suo ex compagno del bene che le ha fatto e di quanto l’abbia aiutata a superare alcuni momenti difficili della vita.

Ambra prende in giro Francesco

Oggi i rapporti tra Francesco Renga e Ambra sono ottimi e amicali e qualche giorno fa si sono scambiati alcune battute sui social che hanno fatto ridere i più dei loro follower mentre qualcuno ha storto il naso e ha accusato Ambra di essere troppo acida. Tutto è iniziato quando Franceso Renga ha postato sui social una sua foto con il cane e ha chiesto ai suoi follower di raccontargli di come hanno trascorso le festività natalizie e se preferiscono più il panettone o il pandoro.

Fra gli altri, anche Ambra ha risposto e ha detto così, scherzando e con modi molto simpatici: “Il cane è mio e di Jolanda”. E poi: “Siccome la domanda non può essere vera….. parliamo del “ nostro cane” ( mio e di Jolanda) che spacci per tuo mimetizzandolo con i tuoi capelli…. questo è l’argomento! P.S. pandoro”.

E, se in tanti hanno sottolineato quanto Ambra sia simpatica, altri le hanno detto di essere troppo acida.

