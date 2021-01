washington,-i-fan-di-trump-assaltano-il-congresso:-sospesa-la-ratifica-della-vittoria-di-biden

È una giornata davvero particolare quella che si sta svolgendo a Washington, dove si sono radunati migliaia di fan di Donald Trump. L’obiettivo è quello di riuscire a evitare la ratifica di quel voto che Trump e i suoi definiscono “illegittimo” e frutto di brogli elettorali, sebbene mai dimostrati. La tensione è salita quando i manifestanti pro-Trump a Washington hanno cercato di farsi strada per entrare nel Campidoglio, scontrandosi con la polizia. Il Congresso è riunito per ratificare i voti del Collegio elettorale, che hanno portato alla vittoria del democratico Joe Biden. I manifestanti favorevoli a Trump, che si oppone alla ratifica, si sono radunati vicino alla Casa Bianca, dove il magnate li ha incitati a marciare verso il Campidoglio.

E così i supporter hanno marciato verso il Campidoglio e si sono violentemente scontrati con la polizia. L’edificio poi che è stato chiuso e posto in lockdown. Il Senato ha sospeso il dibattito sulla ratifica del voto del Collegio elettorale. La polizia del Campidoglio ha informato di una “minaccia interna all’edificio”, chiedendo a tutti di “trovare rifugio nell’ufficio più vicino”. La sessione per la ratifica del voto del Collegio elettorale alle presidenziali è stato sospesa. Cnn ha descritto dimostranti pro-Trump che si sono letteralmente arrampicati sui gradini, sulle terrazze e sui muri dell’edificio. La polizia, ha aggiunto, ha sparato gas lacrimogeni. Il Campidoglio è in lockdown.

La polizia del Campidoglio di Washington ha ordinato l’evacuazione di alcuni edifici del Congresso. Sono stati evacuati il Cannon House Office Building e l’edificio che ospita la Library of Congress. Non è stato immediatamente chiaro cosa avesse provocato specificamente l’evacuazione. I video pubblicati online mostrano manifestanti che litigavano con gli agenti del Campidoglio, mentre la polizia spara spray al peperoncino per bloccarli.

Intanto il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha pubblicato un comunicato in cui ha scritto di non avere “l’autorità costituzionale” per respingere il voto del collegio elettorale per Joe Biden, nonostante le pressioni del presidente Donald Trump a farlo. Il comunicato è stato diffuso poco prima della riunione del Congresso in seduta comune, che da Pence sara’ presieduta, che terminera’ con la proclamazione della vittoria di Biden alle ultime presidenziali. Il contenuto del comunicato conferma l’opinione degli esperti costituzionali: il vicepresidente non ha alcun potere, in base alla Costituzione, per rifiutarsi di accettare la certificazione del risultato delle elezioni presidenziali da parte dei singoli Stati.

“Mike Pence non ha avuto il coraggio di fare ciò che avrebbe dovuto essere fatto per proteggere il nostro Paese e la nostra Costituzione, dando agli Stati la possibilità di certificare una serie di fatti corretti, non quelli fraudolenti o inesatti che erano stati invitati a certificare in precedenza. Gli Usa chiedono la verità!”. Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

La situazione è talmente tesa che la sindaca di Washington DC Muriel Bowser ha ordinato il coprifuoco nella capitale a partire dalle 18 locali (mezzanotte italiana) fino alle 6 di domani. Bowser ha diffuso l’ordine mentre i dimostranti sono entrati al Campidoglio, dove i deputati e senatori si sono riuniti per ratificare il voto che porterà all’insediamento di Joe Biden come presidente il 20 gennaio.

“Non ci arrenderemo, non concederemo mai la vittoria”, aveva detto Trump dal palco prima che iniziasse la marcia verso Capitol Hill. Per poi affidare a un Tweet l’invito alla calma dopo che i suoi sono entrati nell’edificio: “Vi prego di appoggiare la nostra polizia del Campidoglio e le forze dell’ordine. Loro sono davvero dalla parte del nostro Paese. Siate pacifici”, ha scritto.

