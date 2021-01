Vaccino Moderna, novità dall’Ema: è arrivato il via libera

Spread the love

L’Ema ha dato il via libera anche al vaccino Moderna. Dopo quello di Pfizer, un altro farmaco verrà quindi distribuito in Europa

Vaccino Moderna, è arrivato l’ok alla commercializzazione da parte dell’Ema (Foto: Getty)

Il vaccino anti Covid è finalmente realtà. Lo scorso 21 dicembre, l’Ema ha dato infatti l’ok alla commercializzazione del farmaco di Pfizer/BioNTech e, una settimana dopo, sono iniziate le distribuzioni delle prime tranche in tutti i Paesi membri. Altre novità importanti sono arrivate in questi minuti direttamente dall’Agenzia europea per il farmaco.

Nello specifico, è arrivato il via libera anche per il vaccino di Moderna. Il tutto è stato comunicato ufficialmente con una nota, nella quale si raccomanda l’utilizzo del farmaco solo per le persone maggiori di 18 anni. Nel corso dei prossimi giorni, dovrebbero iniziare le distribuzioni secondo quanto previsto dagli accordi siglati.

Vaccino Moderna, von der Leyen: “Ottime notizie”

Anche Ursula von der Leyen ha commentato la decisione presa dall’Ema (Getty images)

L’Ema ha dato il via libera alla commercializzazione del vaccino anti Covid prodotto da Moderna. Si tratta di ottime notizie, in quanto il farmaco andrà ad aggiungersi a quello di Pfizer/BioNTech già in distribuzione da fine dicembre. Subito dopo l’annuncio ufficiale da parte dell’Agenzia europea per il farmaco, anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha commentato la decisione sul suo account Twitter.

“Si tratta di ottime notizie per i nostri sforzi che stiamo compiendo. L’obiettivo è di dare più vaccini contro il Covid ai cittadini europei” si legge nel testo: “L’Ema ha fatto le sue valutazioni sul candidato di Moderna, che è risultato sicuro ed efficace. Il prossimo passo è lavorare al massimo delle possibilità per approvarlo e renderlo disponibile anche in Ue“.