Spread the love











Cambio di look inaspettato per Tom Hanks che in collegamento in trasmissione si toglie il cappellino e stupisce tutti: “Spavento i bambini, mi scuso”. Ecco come è diventato. Siamo stati sempre abituati a vedere Tom Hanks come un capellone, ma adesso, a seguito del suo cambio repentino di look, sulla testa non gli rimane nemmeno […]

L’articolo Tom Hanks senza capelli mostra il suo nuovo look: “Spavento i bambini” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...