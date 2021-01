TG BYOBLU24 | 06 GENNAIO 2021 | EDIZIONE 17:30

Spread the love

06/01/2021 – Alcune delle notizie del TG:

Apriamo il Tg di oggi con le importanti novità che potrebbero arrivare dagli Stati Uniti. Che cosa deciderà il Congresso a proposito della presidenza? Chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti? Intanto una folla oceanica si è riversata in strada negli Usa per sostenere il presidente Donald Trump. Mai nella storia americana si è assistito ad una battaglia elettorale così sentita da entrambi gli schieramenti.

A partire dalle ore 18 seguite sui nostri canali e sul digitale terrestre, oppure dal nostro sito byoblu.com o dal canale ufficiale di YouTube la diretta che trasmetteremo dagli Usa del corrispondente Roberto Mazzoni.

Torniamo a Londra dalla nostra inviata Berenice Galli per gli aggiornamenti sul caso di Julian Assange. Due giorni fa la decisione di non estradare Assange negli Stati Uniti dove rischiava 175 giorni di carcere, ma adesso arriva una nuova mossa della giustizia inglese che non terrebbe conto della salute precaria del fondatore di Wikileaks.

Continua la censura preventiva di Facebook. Questa volta è toccato alle associazioni Comilva, Coordinamento del movimento italiano per la libertà di vaccinazione e Siamo che si sono visti eliminare le loro rispettive pagine Facebook. Byoblu24 ha sentito il presidente di Comilva, Claudio Simion e per il movimento Siamo, Emiliano Gioia.

