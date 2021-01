sandra-milo-furiosa-sui-social:-“ricevo-proposte-indecenti-e-foto-di-membri-maschili”

Spread the love

Sandra Milo è furiosa dopo le numerose proposte indecenti e le foto pornografiche ricevute per i suoi scatti quasi senza veli pubblicati sulla rivista Flewid.

Lo ha comunicato ai suoi fa intervenendo tramite Instagram stories dove, stanca delle continue avance di numerosi uomini, si è sfogata; la musa di Federico Fellini, di fronte all’ennesima proposta di un uomo che si presentava allegando una scheda dettagliata di sé, ha risposto picche, chiarendo che non è interessata a conoscere alcun uomo, nè in chat, nè nella vita reale, al di là dello scambio amichevole coi suoi followers.

Poi continua:

“Spesso mi tocca visualizzare foto di membri maschili. La mia espressione sbigottita è parimenti a quella di questo primate del regno animale. Anche noi umani siamo primati, ma spesso ce lo scordiamo…Robe da matti. Ricordo che siamo su Instagram, non su Meetic o un altro sito d’incontri.”

Sandra Milo, esausta, ha rilasciato una vera e propria comunicazione ufficiale rivolta a chiunque intendesse proporsi a lei con intenzioni peccaminose:

“Non solo non sono solita incontrare le persone che mi scrivono sui socia, ma non sono interessata a conoscere uomini. Grazie!”



Un’altra story in cui l’attrice si sfoga:

Sandra Milo è incontenibile e ne ha anche per i suoi detrattori che la criticano per le recenti foto audaci, spiegando che alcuni maniaci si sono spinti a scrivere persino a sua figlia per ottenere un incontro con lei: