mezzo-pesante-fermo-sull’a6-torino-savona:-trovato-senza-vita-il-conducente

Nella serata di ieri i Vigili del Fuoco di Mondovì e Ceva sono intervenuti sull’Autostrada A6 Torino-Savona, all’altezza di Niella Tanaro per un presunto incidente, dopo segnalazione di autoarticolato fermo in corsia.

Sul posto, insieme al 118, le squadre hanno trovato privo di sensi il conducente del mezzo pesante, venendo constatato il decesso. Non si esclude, a causa della morte, un malore improvviso. Questa mattina, i Vigili del Fuoco di Mondovì e Cuneo, con l’ausilio dell’autogru, sono intervenuti per le rimessa in strada del mezzo e lo sgombero.