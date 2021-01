loretta-goggi-e-la-dedica-incredibile-al-defunto:-“il-ritratto-dell’amore”

Loretta Goggi tramite il suo profilo Instagram ha condiviso una foto molto particolare. La cantante si abbandona ai ricordi e alle emozioni.

Loretta Goggi (Instagram)

Loretta Goggi è una famosa cantante, attrice, showgirl e scrittrice italiana. È uno dei volti più noti della televisione, nella quale esordisce negli anni sessanta. Nella sua carriera vanta diversi record e ha abbattuto diverse barriere. Fu la prima donna a condurre il Festival di Sanremo e la prima donna a condurre un quiz televisivo.

Potremmo definirla una vera e propria filantropa nell’ambito televisivo. Come se non bastasse è stata il primo volto Rai a lasciare l’azienda per passare alla neonata Mediaset. Oltre alla carriera televisiva però negli anni è riuscita a coltivare anche la sua passione principale ovvero il canto.

La sua voce ha prodotto brani indimenticabili e la sua fama si espande anche in Europa e in Sud America. Il suo brano disco più famoso fu Maledetta Primavera, l’omonimo brano fu una pietra miliare della musica nostrana. Nel 2018 ha ricevuto il disco d’oro d’annata per aver superato i 2 milioni e 300 mila copie vendute in quasi quarant’anni.

Anche la sua vita privata all’improvviso divenne di dominio pubblico e fu protagonista delle principali riviste di cronache rosa insieme al suo compagno. Oggi è tornata a far parlare di se e lo fa tramite un suo profilo social, con il quale ha mandato un messaggio d’amore.

Loretta Goggi e l’amore che non tramonterà mai

Loretta Goggi nonostante la sua fama abbia abbia raggiunto tutto il mondo non vanta un gran seguito sui social. Complice anche l’età che la colloca tra i miti di una passata generazione, ed anche il fatto che non sia un’accanita utilizzatrice di Instagram, il suo profilo conta poco più di 8 mila follower.

Nonostante ciò in occasione di qualche ricorrenza ama condividere il suo pensiero o semplicemente abbandonarsi ai ricordi, come è successo in questa occasione. La cantante ha voluto condividere una foto molto particolare che ha commosso chi la segue.

La foto in questione vede come protagonisti lei e Gianni Brezza, suo ex marito deceduto nel 2011. I due hanno rappresentato una delle coppie più amata dello spettacolo. Quello da lei scritto è un bellissimo messaggio, pieno d’amore di malinconia per l’uomo tanto amato.

Poche parole ma con molto effetto “Il ritratto dell’amore”, questa la didascalia da lei scelta in una foto che sembra proprio un dipinto. La Goggi non lo ha mai dimenticato e non perde occasione per ricordargli il suo amore.