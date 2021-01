Lombardia verso rimpasto a metà gennaio: Zuccotti al posto di Gallera che resiste

“Quando le cose saranno fatte lo saprete: nei prossimi giorni si corre”: suona come una minaccia neanche tanto velata la frase che Matteo Salvini pronuncia, su sollecitazione dei cronisti, parlando della delicata questione della sfiducia a mezzo comunicato che la Lega ha di fatto dato all’assessore regionale al Welfare della Lombardia, il forzista Giulio Gallera, dopo le sue parole sulla partenza ritardata della campagna vaccinale anti-Covid. Anche se nulla dice per certo che l’assessore rischi il posto in giunta oggi o nei prossimi giorni: dipende, ovviamente, dagli accordi che i partiti della maggioranza di centrodestra di Palazzo Lombardia troveranno. Ma più fonti parlano di un rimpasto vicino: a metà gennaio, con l’ingresso in giunta di Gian Vincenzo Zuccotti, preside della Facoltà di Medicina della Statale e primario di pediatria dell’ospedale Buzzi, al posto di Gallera. ll via libera sarebbe arrivato anche dal governatore Attilio Fontana, che finora aveva difeso il suo assessore. Ma sembrano destinati a cambiare anche altri nomi della giunta.

Il leader della Lega, fermato a margine della cerimonia laica per il funerale di Marco Formentini, il primo e finora unico sindaco leghista di Milano scomparso il 2 gennaio, ha risposto così a chi gli chiedeva se avrebbe avuto un confronto con il governatore lombardo Attilio Fontana per parlare di un eventuale rimpasto di giunta.

“Guardo avanti, non commento le frasi e ribadisco l’impegno mio, della Lega e di tutto il centrodestra a portare la Lombardia ad essere un modello – ha aggiunto Salvini -. Dopo la bomba che ci è esplosa in casa con il Covid vogliamo tornare ad essere un esempio per tutta l’Europa e abbiamo tutte le potenzialità per farlo”. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se si correrà sempre con la stessa squadra Salvini ha risposto che “lo vedrete nei prossimi giorni”.

Alla domanda se Gallera più continuare a fare l’assessore regionali poi Salvini ha aggiunto che “non faccio mai questioni di nomi, il nostro impegno è che nel 2021 la Lombardia corra”.