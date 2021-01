in-lombardia-il-ritorno-in-campo-di-letizia-moratti,-lady-di-ferro-del-centrodestra

Il suo nome era tornato a circolare un mese fa quando, come fece nel 2006 candidandola a diventare la prima donna a governare Milano, Silvio Berlusconi aveva cercato di convincerla a sfidare Beppe Sala. Tutto inutile. La “dottoressa”, come la chiamano anche i collaboratori più stretti, aveva rifiutato l’offerta. Mai ritornare su una strada già percorsa, il suo motto. Ma questa volta, il leader di Forza Italia non ha ricevuto un no. E, dieci anni dopo la sua uscita di scena come sindaca che segnò la vittoria di Giuliano Pisapia e la fine di un ventennio di dominio incontrastato del centrodestra in città, la “Lady di ferro” – anche se a lei quel soprannome non è mai piaciuto – potrebbe tornare in politica. E, giurano in molti, se Letizia Moratti sbarcherà davvero in Lombardia per diventare la nuova assessora al Welfare in grado di raccogliere i cocci dell’ormai ex eccellenza sanitaria lombarda frantumata dalla prova del Covid, lo farà per restare. O, almeno, per preparare la sua futura corsa a governatrice nel dopo Fontana.

Se è stato Matteo Salvini ad aprire ufficialmente il rimpasto in Lombardia con l’avviso di sfratto spedito all’assessore alla Sanità Giulio Gallera, in Forza Italia festeggiano il colpo a sorpresa offerto da Berlusconi con la carta Moratti. Proprio ora, tra l’altro, che il volto dell’ex sindaca ed ex ministra dell’Istruzione ed ex presidente della Rai è tornato a rimbalzare nelle case degli italiani con l’uscita del documentario di Netflix sulle luci e le ombre di San Patrignano. Perché in una vita di incarichi ed esperienze, da quarant’anni è stato quello con la comunità di Vincenzo Muccioli l’unico e indissolubile filo conduttore che Letizia Brichetto Arnaboldi ha condiviso con il marito petroliere, Gian Marco Moratti, scomparso nel 2018 di cui lei parla ancora usando il presente. La sua ultima porta istituzionale si era chiusa la scorsa estate, con le dimissioni da presidente di Ubi banca al termine dell’Ops (operazione pubblica di scambio) di Intesa. Perché non tornare ancora a bussare per richiamarla a un ruolo pubblico? D’altronde, Berlusconi ha sempre stimato quella manager elegante e determinata, un po’ algida, certo, ma dallo standing internazionale. Era stato lui, nel 1994, durante il suo primo governo, a chiamarla a viale Mazzini, dopo un’esperienza nella News Corp di Rupert Murdoch. Due anni tormentati.

E, ancora, eccola nel 2001 ministra dell’Istruzione. Fino alla poltrona più alta di Milano e un mandato segnato da vittorie – la più importante la conquista dell’Expo del 2015 – innovazioni – l’introduzione di Ecopass, il ticket del centro anti-smog – ma anche polemiche e incompiute. Per tornare a vincere, nel 2011, la sindaca accettò anche di abbandonare il suo profilo civico per prendere la tessera del Pdl e ingaggiò una faraonica campagna – oltre dieci milioni – elettorale. La fine è storia: fu Pisapia a vincere. Adesso, a 71 anni, la nuova avventura. Certo, lei ha chiesto tempo per valutare e per studiare, come fa sempre. Ma nel centrodestra ci credono.