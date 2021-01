giucas-casella-delirio-e-follia-ai-soliti-ignoti:-amadeus-in-imbarazzo

Giucas Casella durante l’ultima puntata di i soliti ignoti è letteralmente uscito fuori di testa ed Amadeus non ha apprezzato particolarmente.

Giucas Casella (Instagram)

Giucas Casella, all’anagrafe Giuseppe Casella Mariolo, è un famosissimo illusionista e personaggio televisivo. La sua carriera comincia ad inizio anni 80, ai tempi era co conduttore di un programma di punta della Rai, Domenica in. In studio era solito ipnotizzare persone ma soprattutto animali.

Questo diventa uno dei suoi numeri più richiesti, e grazie all’ipnosi diventa un personaggio di punta della televisione e tra gli anni 80 e 90 è ospite in moltissime trasmissioni. Dal 1994 al 2004 però l’illusionista perde fama e non appare più in televisione, ma uno showman come lui non può rimanere lontano a lungo dai riflettori.

Nel 2006 partecipa ad un’edizione dell’isola dei famosi, una prova molto ardua per lui che si ritirerà dopo due settimane, nonostante avesse il consenso del pubblico. Due anni fa ci ha riprovato, riuscendo a resistere per un mese ma alla fine si ritirò anche alla sua seconda apparizione in questo reality.

Non molto tempo fa è stato anche vittima di uno scherzo delle Iene che potemmo definire si molto divertente ma anche molto pesante. Insieme a Matano partirono alla volta di Amsterdam in un esperienza che Giucas non dimenticherà facilmente, nella quale ha perso spesso la pazienza.

Un qualcosa di simile è successo ieri sera, quando nel bel mezzo della puntata è uscito letteralmente fuori di testa.

Giucas Casella ed il delirio ai soliti ignoti

Grazie anche alle Iene e quel divertentissimo scherzo abbiamo riscoperto un personaggio d’altri tempi. Giucas Casella, ovviamente le generazioni precedenti non possono non ricordarlo, tuttavia una frangia più giovane di spettatori avrebbe potuto non conoscerlo senza di loro.

Il suo profilo Instagram non è molto seguito, complice anche il fatto che non sia un grande utilizzatore di social. Vanta comunque quasi 40 mila seguaci che non è proprio un numero irrisorio.

Recentemente è stato ospite nel famoso programma di Amadeus I soliti ignoti. Lo scopo del programma è abbinare otto identità agli otto ignoti che si presenteranno al concorrente. Non potendo ipnotizzare gli ignoti per Giucas è stato molto più difficile del previsto, indovinandone solo uno.

Nel momento in cui ha indovinato è letteralmente esploso di gioia, cominciando ad urlare e a ballare davanti allo sguardo incredulo di un imbarazzato Amadeus che ha cercato di ricomporlo. Insomma Giucas Casella si rivela sempre un grande personaggio, capace di strapparci sempre una risata, sta volta però a scapito del povero Amadeus che lo ha dovuto calmare.