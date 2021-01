Spread the love











Alessia Zelletta, sorella di Andrea, non ha affatto gradito il comportamento di Alfonso Signorini il quale ha espressamente detto a suo fratello “se vuoi andartene dal Gf Vip la porta è aperta” per questo motivo Alessia ha attaccato il reality, ecco cosa ha detto Andrea Zelletta non sta sicuramente passando un bel momento nella casa […]

L’articolo Gf Vip: la sorella di Andrea Zellletta furiosa contro il reality “questa è cattiveria” proviene da Leggilo.org.

