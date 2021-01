fratelli-caputo,-anticipazioni-della-quarta-puntata

Fratelli Caputo anticipazioni quarta puntata

Fratelli Caputo anticipazioni quarta puntata: è l’ultimo appuntamento, quello di venerdì 8 gennaio, con la fiction che ha per protagonisti Nino Frassica e Cesare Boccia per la regia di Alessio Inturri.

La miniserie ha tenuto compagnia al pubblico di Canale 5 durante le feste, ogni mercoledì a partire dal 23 dicembre alle ore e 21.21 circa fino a venerdì 8 gennaio.

Ecco le anticipazioni sulla quarta e ultima puntata di Fratelli Caputo, in onda venerdì 8 gennaio 2021 sulla rete ammiraglia Mediaset.

Fratelli Caputo quarta puntata trama: cosa succede

Alberto Caputo (Cesare Bocci), già sufficientemente tormentato dalle beghe in comune, scopre, insieme a Patrizia (Sara D’Amario), il segreto del figlio Andrea (Riccardo De Rinaldis).

Pur studiando Economia, il ragazzo sogna di diventare cantautore e vuole partecipare a un talent show con la complicità dello zio Nino Caputo (Nino Frassica).

Patrizia ha avviato il business delle borsette con l’aiuto di Agata (Aurora Quattrocchi).

Intanto Alberto è messo alle strette da una mozione di sfiducia capeggiata da Nino, deciso più che mai a rispedire il fratellastro a Milano…

Fratelli Caputo quando va in onda su Canale 5: programmazione

Quando va in onda Fratelli Caputo su Canale 5? La miniserie prodotta da Ciao Ragazzi! per Mediaset ha esordito il 23 dicembre su Canale 5 in prima serata dalle ore 21.21, e va in onda per tre mercoledì consecutivi, mentre il finale è fissato per l’8 gennaio. Salvo cambiamenti di palinsesto, questa è la programmazione di Fratelli Caputo:

Fratelli Caputo in streaming: dove vederla

Fratelli Caputo in streaming è tra i contenuti disponibili su Mediaset Play, la piattaforma di video on demand gratuita targata Mediaset che consente agli utenti la visione dei contenuti in diretta e anche in modalità catch-up, con gli episodi disponibili in catalogo a seguito della loro messa in onda.