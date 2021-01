È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici risponde a tono a Tiberio Timperi e in studio cala il gelo

Spread the love











Antonella Clerici, al timone della sua trasmissione della fascia del mezzogiorno, appunto “E’ sempre mezzogiorno”, è frizzante e spigliata come al solito ed è facile capire che non vedeva l’ora di tornare in televisione dopo una pausa, anche abbastanza lunga, durata circa due anni, dovuta ad una sua precisa scelta di allontanarsi un po’ dai ritmi frenetici della tv e fare una vita tranquilla a casa a prendersi cura della sua bambina Maelle e del suo compagno, del quale è innamoratissima, Vittorio Garrone. Ma ora che è tornata, è più felice che mai.

Antonella Clerici risponde a Tiberio Timperi e per qualche secondo tutto lo studio rimane in silenzio

Ieri, durante la puntata di “E’ sempre mezzogiorno”, Antonella Clerici ha avuto in collegamento Tiberio Timperi con il quale ha amabilmente chiacchierato.

L’argomento è andato poi sugli orari un po’ sacrificati che deve fare Tiberio Timperi che, conducendo Unomattina deve alzarsi il mattino molto presto e questo crea, inevitabilmente, molti sacrifici. Antonella Clerici, che in passato ha anche lei condotto Unomattina, ha sottolineato quanto fosse per lei faticoso alzarsi la mattina prestissimo.

E allora, a questo proposito, Timperi ha detto: “Anche tu hai dato al mattino” ad Antonella che ormai fa orari più tranquilli andando in onda il mezzogiorno.

E lei gli ha risposto: “L’ho fatto per due anni. Farlo tutti i giorni era faticoso. Tu in qualche modo ti salvi, dato che devi alzarti presto solo il sabato e la domenica”.

Antonella Clerici conduceva in coppia, prima con Maurizio Losa e poi con Luca Giurato e ha ricordato quegli anni come molto faticosi.

‘Uno Mattina’ che va in onda dalle ore 06:45 fino alle 10:00 circa impone degli orari di sonno molto limitati tanto che la Clerici ha detto a Tiberio Timperi: “Ma se avessi continuato così sarei morta per davvero”.

Antonella Clerici e i suoi impegni televisivi

Antonella Clerici, che attualmente è impegnata con “E’ sempre mezzogiorno”, programma di cucina che le da tante soddisfazioni, ha da poco terminato “The voice senior” un programma di grande successo che ha raccolto tantissimi pareri positivi, che stato molto amato dal pubblico a casa e che ha premiato il programma e i suoi concorrenti con degli ottimi ascolti.

Anche Alessandro Gassmann ha tenuto a fare i suoi complimenti alla trasmissione, sui social mettendo anche in contrapposizione a ciò che trasmetteva, nella stessa serata Canale 5 e cioè il Grande fratello vip definendo questa trasmissione con aggettivi poco edificanti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...