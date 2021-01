cotoletta-alla-milanese:-come-preparare-una-cotoletta-a-regola-d’arte

Spread the love

La cotoletta è da sempre uno dei piatti tipici della cucina lombarda, nonostante le sue origini non siano del tutto chiare ancora oggi. Il dibattito se sia nata prima la cotoletta alla milanese o la Wiener Schnitzel tiene ancora banco e un articolo apparso sul Sole 24 ore ingarbuglia ancora di più le cose: “Dai libri francesi emerge che la cotoletta alla milanese (e il Wiener Schnitzel) non sono affatto milanesi. Una ricetta del 1735, ma soprattutto il trattato “La science du maitre d’hotel”, del 1749, parla di cotolette impanate e fritte, che vengono riportate anche nelle edizioni successive del fortunatissimo libro, e arriveranno a Milano con il nome di “Cotolette rivoluzione francese”. La differenza sostanziale con la milanese consiste nella marinatura della carne in burro fuso, sale, pepe, chiodi di garofano ed erbe aromatiche, prima del passaggio nella farina, uovo e pangrattato.

Comunque sia, la cotoletta alla milanese è un secondo di carne tutt’altro che trascurato nelle carte dei migliori ristoranti lombardi (ma non solo), e, nonostante le numerosissime varianti in circolazione, la sua carta d’identità è una e una soltanto.

L’unica cotoletta alla milanese consiste in una lombata di vitello, con l’osso, dello spessore di circa 1,5 cm. Tutte le altre sono imitazioni. E prima di impanarla, bisogna incidere la carne leggermente, con un coltello appuntito lungo il bordo connettivo, per evitare che si arricci in cottura.

Accompagnata con patate fritte, insalata o verdure miste, la cotoletta è il piatto preferito di ogni bambino, risolve con gusto una cena informale tra amici o un allegro pranzo in famiglia. La si potrebbe quasi definire un comfort food!

Prepararla a regola d’arte è tutt’altro che banale, ma con i nostri suggerimenti la cotoletta non avrà più segreti per voi. Seguite il tutorial!