Christian De Sica, un petardo gli ferì gravemente un occhio e lui racconta “dovevo recitare al Sistina ma non potevo più, vi racconto la cattiveria di cui sono stati capaci i miei colleghi … ”

Christian De Sica compie 70 e tutte le televisioni lo stanno festeggiando mandando in onda i suoi tantissimi successi.

Christian De Sica è uomo da sempre innamoratissimo della moglie, Silvia Verdone, sorella del grandissimo Carlo e ha due figli, Brando e Maria Rosa.

Christian De Sica è molto orgoglioso del cognome che porta perché, figlio di Vittorio ha seguito le orme paterne e ha fatto del cinema, della televisione e del teatro, la sua splendida vita. Recentemente ha rilasciato un’intervista al Messaggero in occasione della quale ha rivelato un episodio molto duro della sua vita che ha avuto anche dei risvolti psicologici seri.

Christian De Sica racconta di essersi ferito gravemente ad un occhio per lo scoppio di un petardo

Christian De Sica ha raccontato un episodio della sua vita molto brutto che in tanti già conoscevano ma, per la prima volta, ha anche raccontato una cosa che è accaduta di seguito molto sgradevole che il bravissimo attore non riesce a dimenticare.

Christian De Sica ha raccontato così: “Nel 2000, quando un petardo di Capodanno mi esplose in faccia mettendomi fuori uso l’occhio destro, dovevo fare ‘Un americano a Roma’ al Sistina e più di un collega si precipitò da Garinei dicendo: De Sica ormai è cieco, prendo io il suo posto. Ma dopo 9 operazioni tornai in pista e lo spettacolo fu un enorme successo … Il ricordo più brutto della mia vita. Ma grazie alla tempestività di mia moglie e di Aurelio De Laurentiis, da Cortina fui portato immediatamente all’ospedale e salvato”,”.

La vita bellissima di Christian De Sica

Ieri, 5 gennaio Christian De Sica ha compiuto 70 anni e ha festeggiato in famiglia.

L’attore, che si sta godendo il successo del suo ultimo film ‘In vacanza su Marte’ ha spiegato che questo film è uscito per la prima volta solo sulle piattaforme digitali e ha detto: “Vi portiamo il film di Natale a casa. E poi con il prezzo di un biglietto solo lo potrà vedere tutta la famiglia, quindi ci sarà un bel risparmio”.

Christian nella sua vita ha raccolto innumerevoli successi, da 26 anni lavora in coppia con un altro bravissimo attore e suo amico, Massimo Boldi. Nel 1973 ha partecipato al festival di Sanremo con una canzone scritta da Giorgio Conte, Mondo mio e poi, ha recitato in tantissimi film, in Una breve vacanza, Paulina, Blaise Pascal, Giovannino e nel 1976 ha ricevuto un Premio David Speciale.

Poi ha anche recitato in un celebre film del cognato, Carlo Verdone, ‘Borotalco‘ e nel 1983 con Carlo Vanzina viene conosciuto dal grande pubblico grazie ai film Sapore di mare e Vacanze di Natale. E da inizia per lui la stagione dei cinemapanettone.

