calciomercato-milan,-maldini-spiazza-tutti:-super-colpo-a-zero

Il Milan dopo essersi aggiudicato Simakan (manca solo l’ufficialità), sta per bruciare la concorrenza per un altro obiettivo di mercato. Può arrivare a parametro zero.

Calciomercato Milan

Mohamed Simakan ha in testa solo il Milan, nel senso stretto della parola. Infatti l’indizio arriva dai social dove il difensore si è tinto le treccine dei colori sociali del club meneghino. Una presa di posizione del francese che può indurre ad accettare l’offerta rossonera di 14 milioni più 3 di bonus.

L’accordo col giocatore è raggiunto mentre con lo Strasburgo quasi. Nei prossimi giorni il Milan potrebbe ufficializzare il primo acquisto del 2021, letto da tutti come un vero colpo di mercato.

Calciomercato Milan, dopo Simakan è il turno di Thauvin

Dopo aver quasi chiuso per Simakan, il Milan punta a rinforzare anche la corsia esterna d’attacco. Castillejo potrebbe salutare a fine stagione e il suo posto potrebbe essere preso da un parametro zero d’eccezione: Florian Thauvin.

Il francese rappresenta una vera e propria occasione di mercato e fa gola a molti club. Il Milan fra tutti è interessato al suo acquisto e il classe 1993 sembra ricambiare le avances dei rossoneri.

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dai media transalpini, l’esterno offensivo ha ribadito ancora una volta di non voler rinnovare il proprio contratto con il Marsiglia.

La lista delle pretendenti è molto lunga, ma l’offerta presentata da Paolo Maldini al giocatore sembra aver bruciato la concorrenza: un quadriennale da 2,8 milioni di euro di base a stagione. Dopo Thauvin la dirigenza rossonera proverà ad affondare il colpo per Koné.