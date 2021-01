bianca-guaccero-e-l’amore-per-un-re-della-musica:-l’imprevedibile-dedica

Bianca Guaccero sul suo profilo Instagram mostra tutto il suo amore per un famoso cantante che già nella sua infanzia la fece emozionare.

Bianca Guaccero (Instagram)

Bianca Guaccero è una famosa attrice e conduttrice televisiva. La sua carriera comincia con qualche sporadica apparizione televisiva, fino ad arrivare a concorrere per Miss Italia. In seguito viene notata dal regista Fabio segatori e scritturata per la prima volta nel 1999 per il film Terra Bruciata. Con l’arrivo del nuovo millennio la sua fama comincia lettralmente la sua ascesa.

Negli anni successivi prende parte a tantissime pellicole, che la tengono occupata senza sota tra il 2001 ed il 2005. In contemporanea è anche la sua attività sul piccolo schermo a crescere, prendendo parte a numerose miniserie e programmi tv in onda sui maggiori enti televisivi.

Negli anni diventa un personaggio di spicco, molto richiesta dai vari format televisivi. Non lavora in un unico network ma collabora con entrambi i colossi del settore ovvero Rai e Mediaset.

Di conseguenza anche la sua vita provata è diventata oggetto delle curiosità dei maggiori appassionati di social che hanno mostrato interesse nei suoi confronti. Oggi è tornata appunto a far parlare di se e lo fa in un modo molto particolare.

Bianca Guaccero e l’amore per il famoso cantante

Bianca Guaccero grazie alla sua bellezza ma soprattutto alle sue doti come conduttrice è diventato un volto noto della televisione. A testimonianza di ciò abbiamo il suo profilo Instagram che ad oggi conta la bellezza di 719 mila follower, un numero decisamente considerevole.

Proprio su questo social alla Guaccero piace condividere le sue passioni, il suo lavoro, ma anche tanto della sua vita privata. Una foto da lei condivisa in particolare ha creato parecchio scalpore, nella foto viene mostrato il personaggio che più l’ha fatta emozionare.

Stiamo parlando di David Bowie protagonista del film Labyrinth dove interpreta il re goblin. La trama si basa sul percorso di Sarah in uno strano labirinto fantastico. Film che ci ha fatto emozionare, come ha fatto emozionare la bella conduttrice che lo definisce “Il film della mia infanzia”.

La foto ha riscosso parecchio successo tra i nostalgici e gli appassionati di film “vintage” e in molti hanno voluto manifestare il loro apprezzamento.

Per quanto riguarda il suo vero amore al momento non si sa molto sulla sua vita privata, si parla di un possibile flirt con Luca Bizzarri, storico personaggio di Camera Cafè, ma le voci su di loro, anche se insistenti, non trovano molto fondamento.