attico-via-lazzaro-papi-nuova-costruzione

A pochi metri da Porta Romana proponiamo in vendita importante residenza di nuovissima costruzione.



L’appartamento, unico al piano attico, è composto da ingresso nel disimpegno, grande soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto e tre bagni.



La camera padronale è dotata di locale guardaroba e bagno privato.



Tutti gli ambienti affacciano sul bellissimo terrazzo che gira attorno all’appartamento.



Possibilità di cantine e box all’interno del condominio.



L’edificio è dotato di impianti e servizi tecnologicamente molto avanzati quali impianto di videosorveglianza, impianto fotovoltaico, riscaldamento e raffrescamento a pavimento, impianto VMC.



Tra le parti comuni spiccano il giardino condominiale interno, una palestra attrezzata ad uso dei condomini ed una zona home working per chi svolge la propria professione da casa.



Possibilità di ridefinire la distribuzione degli spazi e dei materiali per le finiture interne.