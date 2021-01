anticipazioni-il-paradiso-delle-signore-5-7-gennaio-2021:-puntata-59

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7 gennaio 2021

Il Paradiso delle Signore il 7 gennaio 2021 ci propone la puntata 59 della Stagione Daily 3. Continua la soap ambientata negli anni Sessanta a Milano con un nuovo episodio inedito. L’appuntamento è alle 15.55 su Rai 1. In alternativa puoi seguire gli episodi in diretta su RaiPlay. Non riesci a liberarti per quell’ora? Nessun problema perché la puntata de Il Paradiso delle Signore del 7 gennaio 2021 è disponibile anche on demand su RaiPlay dopo la messa in onda.

Di seguito ecco le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 7 gennaio 2021!

Il Paradiso Delle Signore 5 Marcello Barbieri Interpretato Da Pietro Masotti Qui Nella Puntata 46 Credits Rai

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 59 trama

continua a leggere dopo la pubblicità

Salvatore è sotto shock. La verità sulla sua lettera per Gabriella – a buon diritto – lo sconvolge. Ormai il gesto di Agnese con il messaggio indirizzato alla stilista non è più un segreto. Così il giovane Amato si sfoga con Marcello, suo amico oltre che suo socio.

Mentre metabolizza quello che ha scoperto, prende tempo con Gabriella. La futura sposa vorrebbe sapere se parteciperà o meno al matrimonio con Cosimo.

A proposito della famiglia Bergamini, Arturo – il padre di Cosimo – fa due mosse. La prima è di carineria nei confronti dei Guarnieri. Li invita alle nozze del figlio. La seconda è d’astuzia. Coglie la palla al balzo per proporre a Umberto un affare immobiliare nel quale era coinvolto anche Achille Ravasi.

Beatrice deve comprare un abito adeguato per iniziare a frequentare la scuola serale. Ormai è decisa a proseguire gli studi per conseguire il diploma di ragioneria. Clelia si mette a disposizione per fare in modo che trovi il vestito che cerca.

continua a leggere dopo la pubblicità

Alle Veneri non sfugge un’anomalia. Cosa sta succedendo tra Rocco e Irene? Sembra che tra i due ci sia un po’ troppo complicità. Cominciano a sospettare che i due abbiano una relazione.

Marcello non ha ancora fatto i conti al 100% con il Mantovano. Infatti Ludovica lo vede ancora alle prese con Sergio. Così si presenta da lui in Caffetteria.