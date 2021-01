alberto-matano-decide-di-esporsi-“ho-una-relazione-importante-da-qualche-anno-e-…”,-il-web-si-infiamma

Spread the love











Alberto Matano suscita sempre tanta curiosità e, nonostante Lorella Cuccarini, finita l’edizione dello scorso anno di “Vita in diretta” lo abbia abbastanza messo in cattiva luce definendolo un “maschilista con un ego smisurato”, lui continua a piacere e a riscuotere tantissimo successo, soprattutto tra le donne. La gente che è a casa ha voglia di sapere di più su di lui, su come vive, su chi frequenta e, soprattutto, su una eventuale fidanzata o, almeno, se una presenza al suo fianco c’è oppure no. A volte qualche notizia di gossip ha lasciato trapelare che Alberto Matano sia gay ma lui ha seccamente smentito queste voci pur dichiarando che vuole essere giudicato solo come giornalista e non per la sua vita privata che pretende rimanga tale.

Alberto Matano ospita il vincitore de L’eredità e gli chiede: “Ti manca non andare più in trasmissione a L’eredità?”

Alberto Matano ha ospitato il campione de L’eredità, Massimo Cannoletta che, dopo aver vinto tanto e aver giocato per due mesi, ha deciso di abbandonare il programma. Ieri, 5 gennaio è stato ospite da Alberto Matano che gli ha chiesto, prima di chiudere il programma e di lanciare, appunto L’eredità: “Senti nostalgia de L’Eredità? Ora che sta per andare in onda, non pensi che saresti potuto essere ancora lì?”. E l’ex concorrente ha risposto: “No! Ho già dato”.

Alberto Matano si sbilancia “vivo una storia importante”

Alberto Matano è molto riservato sulla sua vita privata e pretende che rimanga tale, per questo quando gli viene fatta qualche domanda sull’argomento, resta sempre sul vago e risponde, a chiare lettere, che non ne vuole parlare.

A Domenica In, Mara Venier, alla quale Alberto Matano è legato da una profonda amicizia, gli ha chiesto della sua vita privata e lui le ha risposto così: “Non amo parlare della mia vita privata. Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante”.

Mara Venier, come fa sempre, ha rispettato la volontà del suo amico e non ha indagato oltre anche se, certamente, frequentandosi anche fuori dai salotti televisivi saprà molto bene chi condivide la vita con il giornalista di Rai 1.

