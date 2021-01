vaccino-anti-coronavirus,-parte-la-prima-fase-in-lombardia-ma-a-rilento.-il-coro-dei-sindaci:-“si-cambi-marcia”

Diecimila vaccini al giorno non bastano: “Di questo passo finiamo nel 2023”, dice il sindaco di Varese, Davide Galimberti. “Ma sì, facciamo con calma…”, è l’ironia su Twitter di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. I primi cittadini lombardi in questo senso sono in allarme; le parole dell’assessore al Welfare Giulio Gallera intervistato dalla Stampa, il quale ha in mano la delicatissima partita dei vaccini contro il Covid, non sono rassicuranti. Basta un semplice calcolo matematico, del resto, per capire che servirebbero quasi tre anni per coprire tutta la popolazione della Lombardia se si andasse avanti col ritmo di 10 mila vaccinati ogni 24 ore.

“Queste tempistiche sono assolutamente inaccettabili. Da sindaco mi sento in dovere di intervenire, non per fare polemica, ma per dire che tale prospettiva non va proprio bene. Forse a livello lombardo serve una figura in grado di gestire la campagna di vaccinazione Covid”, è il ragionamento di Galimberti, peraltro sindaco nella città che più, assieme a Milano, ha subito il colpo della seconda ondata di Covid-19.

“Il nostro territorio – sottolinea il sindaco di Varese – ancora una volta è in coda nella gestione dell’emergenza sanitaria. Dopo avere avuto i peggiori dati italiani nella prima fase della pandemia e i peggiori dati sulle vaccinazioni antinfluenzali, adesso abbiamo anche tra i dati peggiori nelle nuove vaccinazioni anti- covid, avviate una settimana fa con tanta speranza”. E ancora: “Parlo da mesi con gli eroi che stanno in prima linea contro il Covid nella sanità di territorio e negli ospedali. Meritano tutti sicuramente rispetto e riposo per loro e per le loro famiglie. Ma loro sono i primi a volere che le vaccinazioni corrano nella nostra Regione per aiutarli a combattere la pressione sugli ospedali e per fermare il virus”.

Anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni è convinto che “quanto fatto finora è oggettivamente insufficiente, il meccanismo si è inceppato e lo dicono i numeri. La Lombardia ha bisogno di una migliore organizzazione”. Considerato che ” è il motore d’Italia”, il punto è che “non possiamo perdere un minuto in più. Occorre vaccinare 24 ore su 24, sette giorni su sette”.

Altra città dove il virus ha colpito duro, Brescia: rispetto al 2019, nel 2020 sono morte 680 persone in più. Su 200 mila abitanti. In questo dato, in questo confronto, è racchiuso il colpo inferto dal Covid- 19. “Sicuramente non c’è una grande fiducia nell’operato della Regione, visto anche com’è andata per i vaccini contro l’influenza”, dice il sindaco Emilio Del Bono. Il quale però fa notare che “stavolta l’approvvigionamento non dipende dalla Regione ma dal governo”. Il comune di Brescia ha messo a disposizione sale comunali e anche delle parrocchie, affinché il piano di vaccinazione di massa possa funzionare al meglio. “Aspettiamo ancora qualche giorno per dare un giudizio più preciso sulla gestione della campagna, di certo è fondamentale una comunicazione capillare e un coinvolgimento anche di medici di base e odontoiatri, che peraltro si sono resi disponibili”, chiosa Del Bono.

Roberto Di Stefano invece è sindaco (di destra) di Sesto San Giovanni, dove il 22 febbraio venne trovato il primo caso di positività al coronavirus in provincia di Milano e oggi cittadina hub per somministrazione e smistamento dei vaccini. “Chiaramente 10 mila al giorno non possono bastare – commenta – . Ma sono convinto che sia solo un inizio, poi dovrà esserci un aumento, un piano adeguato per recuperare”. Da Sondrio il primo cittadino Marco Scaramellini prova comunque ad esser fiducioso: “Auspico che tutti stiano facendo al massimo il proprio lavoro, non è facile prendere delle decisioni in questa fase. Serve una forte collaborazione a più livelli”.