traffico-limitato-per-neve-sulla-ss-21-tra-borgo-san-dalmazzo-e-vinadio-(foto)

A causa della precipitazione nevosa in corso, Anas ha attivato la regolazione del transito per i veicoli superiori a 3,5 tonnellate lungo la statale 21 “del Colle della Maddalena”.

Il provvedimento, previsto dall’ordinanza 258/2020 al fine di scongiurare eventuali blocchi della circolazione, consiste nell’indirizzamento dei mezzi pesanti in uscita dalla statale all’altezza della rotatoria di Borgo San Dalmazzo (km 1,200) e a Vinadio (km 29,700). La limitazione non riguarda i veicoli del trasporto pubblico locale.

Il provvedimento resterà in vigore sino a cessata necessità. A causa del pericolo forte di valanghe e del maltempo in atto permane inoltre la chiusura al traffico della statale 21 “del Colle della Maddalena” – istituita il 31 dicembre 2020 – tra il comune di Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708).

I mezzi antineve Anas sono al lavoro su tutta la rete in gestione per garantire la transitabilità delle statali in concomitanza con le intense precipitazioni.

