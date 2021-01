TG BYOBLU24 | 05 GENNAIO 2021 | EDIZIONE 19:00

05/01/2021 – Alcune delle notizie del TG:

Una morte sospetta è avvenuta in in Portogallo. Una infermiera è deceduta improvvisamente due giorni dopo aver fatto il vaccino anti-Covid19 della Pfizer-BioNTech. La donna, Sonia Acevedo lavorava nel reparto di pediatria dell’Istituto oncologico portoghese a Oporto.

Sul vaccino Covid19, ma non solo, e il pericolo che contenga sostanze tossiche come il “PEG” si è espressa Corvelva, Coordinamento regionale Veneto per la libertà delle vaccinazioni. Su #Byoblu24 è intervenuta la presidente Nassim Langrudi,

Negli Stati Uniti il Center for Desease and Prevention ha pubblicato dei dati sui contagiati da influenza stagionale nel 2020, ebbene sarebbero stati 877 in un campione molto ampio di più di 300 mila persone! Il resto? Tutti classificati Covid19. Che fine ha fatto l’influenza stagionale?

Il 6 gennaio è la data chiave per sapere chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti d’America. Senato e Camera, riuniti nel Congresso, sotto la presidenza di Mike Pence, che è anche l’attuale vice di Donald Trump, apriranno le buste con i voti dei grandi elettori. Sappiamo che in sette Stati dove il voto è contestato per presunte irregolarità e brogli ci sono voti doppi, cioè voti validi sia per eleggere Joe Biden che per eleggere Donald Trump. Parliamo degli scenari che potranno verificarsi.

Nancy Pelosi è stata rieletta Speaker della Camera dei Rappresentanti negli USA e si è subito distinta per un’iniziativa che ha suscitato un vespaio di polemiche: ha infatti proposto di abolire dal lessico della Camera parole come padre, madre, figlio, figlia, termini che, secondo la sua opinione, sarebbero discriminatori.

