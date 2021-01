Spread the love











Stefano Bettarini e Salvo Veneziano: continuano i festeggiamenti per gli ascolti del Gf Vip che perde, clamorosamente, contro la Rai, vediamo cosa è successo Stefani Bettarini e Salvo Veneziano hanno ancora il dente avvelenato contro il Gf Vip, entrambi sono stati squalificati dal reality, in due edizioni diverse e per motivi differenti, Bettarini è stato […]

L’articolo Stefano Bettarini e Salvo Veneziano: festeggiamenti contro il Gf Vip “vince la Rai” proviene da Leggilo.org.

