Star di Harry Potter diventa papà per la prima volta!

L’attore irlandese Devon Murray, meglio conosciuto dal grande pubblico come Seamus Finnigan, è diventato papà per la prima volta. Classe 1989, 32 anni, Devon Murray ha annunciato la lieta notizia tramite il suo profilo Instagram condividendo uno scatto dall’ospedale. Il bimbo, Cooper Michael Murray, è nato dall’amore con Shannon McCaffrey. La donna vive lontano dal mondo dello spettacolo e, secondo quanto riportato da Fanpage, avrebbe conosciuto Murray nel 2018. Da allora non si sarebbero più lasciati e proprio lo scorso luglio i due avrebbero annunciato di essere in dolce attesa. Sul suo profilo, uno degli attori protagonisti della fortuna saga di Harry Potter ha scritto

Ieri 21221 la mia vita è cambiata per sempre. Shannon ha dato alla luce il nostro bellissimo bambino, Cooper Michael Murray. Entrambi stanno bene nonostante il lungo travaglio e i difficili minuti verso la fine del parto. Ancora non ci credo che abbiamo qui il nostro maschietto! Non vedo l’ora di creare fantastici ricordi con Shannon e Cooper e vivere la nostra piccola famiglia! Shannon mi ha stupito tantissimo: è la mia eroina! Sono così orgoglioso di lei, per tutto quello che ha passato. Non vedo l’ora che entrambi tornino a casa. Vi amerò per sempre e lo farò fino all’ultimo respiro.

Devon Murray ha raggiunto la notorietà per aver partecipato, anche se in un piccolo ruolo, alla fortunata saga del film di Harry Potter. Pur essendo un attore non protagonista il suo volto compare dal primo film, ovvero “Harry Potter e la Pietra Filosofale” all’ultimo “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2“. In tutti e 8 i film, Murray ha interpretato il Grifondoro Seamus Finnigan, un non troppo fortunato mago con gli incantesimi e le pozioni. Ogni volta che il ragazzo agita la bacchetta, infatti, è molto probabile che qualcosa esploda.

Che dire? Congratulazioni!