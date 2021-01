scossa-di-terremoto-in-valle-varaita:-epicentro-a-sampeyre

Spread the love

Una scossa di terremoto è stata registrata alle 19.48 di oggi (5 gennaio) in provincia di Cuneo: magnitudo 2.2, il sisma ha avuto come epicentro la Valle Varaita, a 3 km dal comune di Sampeyre.

Scossa di media entità e profonda 11 km, è stata comunque avvertita nei comuni limitrofi come Casteldelfino, Oncino, Frassino, Elva, Ostana, Crissolo, Stroppo, Pontechianale, Macra, Bellino, Paesana, Melle, Sanfront, Celle di Macra, Gambasca, San Damiano Macra, Rifreddo, Valmala, Brossasco, Martiniana Po, Prazzo, Isasca, Cartignano, Marmora, Canosio, Barge, Revello, Envie, Venasca, Brondello e Roccabruna, nonchè in altre località della Granda come Busca e Costigliole Saluzzo.

Non risultano danni a persone o cose.