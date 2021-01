samantha-de-grenet-“regina-del-gorgonzola”:-ecco-lo-spot-citato-da-antonella-elia-durante-la-litigata-di-ieri-sera

Non gliele ha mandata a dire l’opinionista del Grande Fratello Vip 5, Antonella Elia, a una delle concorrenti del reality, Samantha De Grenet. Nel corso della puntata di ieri sera, lunedì 4 gennaio, Antonella Elia ha avuto la possibilità di entrare nella casa e parlare face to face con Samantha. E i paroloni non sarebbero certo mancati.

La furia della Elia sarebbe stata scatenata da un commento di Samantha De Grenet in una puntata precedente, definendo la Elia una “imbecille”. Apriti cielo. Non appena si sono trovate di fronte, Antonella Elia avrebbe vomitato il suo risentimento nei confronti della concorrente:

Complimenti, sei la regina dell’arroganza! Ma chi ti credi di essere? ‘Sto cavolo! Tu pensi di avere il diritto di parlarmi così?! […] Sei la principessina sul pisello, con non si parla perché sei una nobile? Quello che fai tu è fastidiosissimo. Hai una presunzione infinita, la Regina del gorgonzola: il massimo della sua carriera è la reginella del gorgonzola per due anni! Un’arrogante, una presuntuosa, convinta di poter dare dell’imbecille, dell’idiota, della deficiente, della maleducata!

Se per alcuni questa affermazione è sembrata solo un insulto pacato per non sfociare in una querela, altri invece hanno subito colto il riferimento di Antonella Elia. Ieri sera, infatti, l’opinionista ha fatto un chiaro riferimento a uno spot che Samantha De Grenet avrebbe girato nel 2001! Su Novella 2000 leggiamo:

Ebbene il commento di Antonella è legato allo spot Consorzio Gorgonzola del 2001 con protagonista la concorrente del GF Vip. Per non farci mancare proprio nulla, alcuni fan del programma sono andati a cercare la pubblicità e hanno deciso di condividerla con gli altri utenti. Ecco come ne parla il sito della campagna pubblicitaria:”Samantha De Grenet, ad una festa non resiste e compie un gesto incontrollabile. Infila direttamente il dito nella cremosa bontà del Gorgonzola e lo assapora con gioia. L’irresistibilità diventa comunicazione, la gioia di un sapore si fa messaggio televisivo. Rimasto per molti anni nella memoria del pubblico“. fonte: novella2000.it

Su Twitter, invece, lo spot ha già cominciato a girare e noi ve lo riportiamo qui sotto: