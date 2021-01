Spread the love











Samantha De Grenet scoppia in lacrime dopo l’incontro di fuoco con Antonella Elia, la confessione toccante della showgirl “ho avuto un tumore”, ecco cosa ha raccontato Nell’ultima puntata del Gf Vip Antonella Elia è entrata in casa per confrontarsi con alcuni concorrenti che a suo parere non sono degni di stare all’interno del reality, la […]

L’articolo Samantha De Grenet in lacrime dopo le offese di Antonella Elia “ho avuto un tumore” proviene da Leggilo.org.

