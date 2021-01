niente-blindspot-6-stagione:-ecco-come-finisce

Blindspot 6 stagione non si fa: perché la serie è cancellata?

Termina martedì 5 gennaio 2021 la messa in onda di Blindspot 5 in onda su Premium Crime. Cosa sappiamo adesso sulla stagione 6? Purtroppo è ufficiale: la NBC ha cancellato Blindspot!

Stiamo parlando della serie tv statunitense creata da Martin Gero trasmessa per la prima volta da NBC il 21 settembre 2015. Risale invece al 10 maggio 2019 l’annuncio del rinnovo della quinta e ultima stagione della serie tv, sottolineando inoltre la riduzione del suo ultimo ciclo di episodi che da 22, come nelle stagioni precedenti, questa volta conta in totale undici puntate.

Perché Blindspot 6 stagione non si fa? Il motivo della sua cancellazione è da attribuire allo scoraggiante numero degli ascolti sempre minori, i quali registrano solo 2,8 milioni di spettatori a settimana. In realtà si tratta di una situazione nota ai produttori da anni, dunque la notizia del ritiro di Blindspot non dovrebbe poi stupire più di tanto.

continua a leggere dopo la pubblicità

Malgrado però i bassi risultati ottenuti, la NBC vuole comunque dare a Martin Gero la possibilità di concludere al meglio l’ultimo capitolo della sua storia. L’autore della serie durante un’intervista dichiara infatti di avere in mente dei risvolti inaspettati per la quinta e ultima stagione della serie.

Martin Gero parla anche di alcune novità in arrivo nell’ultimo ciclo di episodi, come per esempio lo spostamento della squadra di FBI in Islanda per il loro ultimo e complicato caso da risolvere.

Sui social Gero aggiunge inoltre di essere molto grato di poter concludere adeguatamente questa grande serie tv, grazie a tutti i produttori, gli sceneggiatori e il cast, ma soprattutto grazie a tutti i fan di Blindspot. Non ci resta quindi che assistere all’ultima puntata di Blindspot 5 stagione per scoprire la conclusione delle vicende dei Jane Doe!

Rob Brown interpreta Edgar Reed; Chad Donella Interpreta Jake Keaton; Audrey Esparza Interpreta Tasha Zapata In Blindspot 5: Credits Mediaset

continua a leggere dopo la pubblicità

In seguito alla notizia della cancellazione di Blindspot, Martin Gero si lascia scappare alcune indiscrezioni sugli episodi conclusivi della sua serie tv. Ricordiamo intanto che ci troviamo a New York quando una donna senza identità viene ritrovata all’interno di un borsone a Times Square. Si tratta di Jane Doe (termine giuridico americano per chiamare una persona la cui identità è sconosciuta), sulla quale il poliziotto Weller inizia ad indagare insieme alla sua squadra.

In questo modo vengono alla luce inquietanti verità che riguardano questa donna misteriosa, peraltro interamente ricoperta da strani tatuaggi che analizzati rivelano il mondo corrotto da cui proviene. Nel corso delle stagioni le vicende dei personaggi iniziano ad intrecciarsi fino a metterli di fronte a crimini sempre più complessi da risolvere. In Blindspot 5 è in arrivo un grande finale di stagione, il quale vede i nostri protagonisti spostarsi in Islanda per la loro ultima e intricata prova da superare.

Come finisce Blindspot 5: trama ultima puntata

[ATTENZIONE SPOILER: non continuare la lettura se non vuoi sapere come finisce Blindspot 5]

Si intitola L’ultimo caso l’undicesimo episodio della quinta stagione di Blindspot, quello che segna inoltre il traguardo del centesimo episodio.

continua a leggere dopo la pubblicità

Il gran finale di serie si conclude proprio come tutto ha avuto inizio: Jane Doe all’interno di una borsa abbandonata in mezzo a Time Square. Questa volta però la polizia non la sta aiutando ad uscire, bensì è il suo cadavere ad essere chiuso in una sacca. Inizia in questo modo il finale del dramma targato NBC che ci saluta con un colpo di scena davvero disarmante.

Patterson scopre infatti che Ivy non è in fuga dal Paese, ma che anzi sta organizzando un attacco con una bomba allo ZIP proprio a New York.

Sfruttando allora le allucinazioni indotte da ZIP che includevano tutte le persone importanti nella sua vita, Jane scopre come fermare Ivy a un passo dal cancellare i ricordi dei cittadini della Grande mela. In questo modo Jane e Weller riescono a disinnescare l’ordigno con successo, ma i colpi di scena non sono ancora finiti.

Scopriamo infatti che la nostra eroina ha assunto troppe volte la sostanza che adesso la sta avvelenando, soprattutto dopo che si è rifiutata di prendere una seconda dose della cura di Patterson per mantenere le sue visioni e fermare Ivy.

continua a leggere dopo la pubblicità

Questa volta quindi ZIP le sarà davvero letale e le immagini che seguono saranno soltanto delle fantasie di Jane? Secondo il creatore Martin Gero non esiste un’unica interpretazione del finale, dunque nemmeno per il destino della protagonista: Jane è morta davvero?

“Non dirò se è morta o no” spiega Gero a Tvline, “Ma penso che i finali siano ambigui … ecco il punto. Per molte persone questo non sarà una finale equivoco. Alcuni crederanno che sia andata in un modo o nell’altro ed avranno delle prove da entrambe le parti per sostenere tale causa.”

Il creatore della serie NBC infine aggiunge: “Quello che cercavamo di fare era, sì, ambiguo se fate un passo indietro. Ma nella realtà, l’esperienza di visione sarà molto chiara in un senso o nell’altro”.

Blindspot cast, attori e personaggi

Chi sono gli attori che dal 2015 fanno parte del cast di Blindspot? Tra gli attori principali della serie tv troviamo la protagonista Jaimie Alexander, qui nei panni della donna senza identità Jane Doe. L’attrice è nota al pubblico per aver recitato in film come Thor e The Last Stand – L’ultima sfida di Kim Ji-Woon.

Accanto a lei troviamo l’altro protagonista: Sullivan Stapleton. L’attore, che qui interpreta l’agente Kurt Weller, principalmente è conosciuto per i suoi ruoli in film come Animal Kingdom e Gangster Squad al fianco di Ryan Gosling e Sean Penn.

Fanno parte del cast anche Audrey Esparza nel ruolo di Tasha Zapata e Ashley Johnson invece in quello di Patterson. Rob Brown invece interpreta il personaggio di Edgar Reade, mentre Luke Mitchell è Roman.

Fonte: TvLine