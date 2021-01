morta-emilia-de-biasi:-l’ex-senatrice-pd-aveva-62-anni.-lutto-nel-suo-partito

Spread the love

Si è spenta nella notte all’età di 62 anni, Emilia De Biasi, già senatrice della Repubblica. Originaria di San Severo (Foggia), viveva a Milano. Ne dà notizia la segretaria metropolitana del Pd Milano, Silvia Roggiani. Responsabile tematica Salute e nuovo Welfare nella segreteria regionale del Pd lombardo, membro della Direzione nazionale del Pd e della direzione milanese e lombarda, è stata deputata nella Legislatura 2006-2008 e 2008-2013, poi senatrice con le elezioni del 24 febbraio 2013 nella circoscrizione Lombardia 1°.

“Ricordo a nome di tutta la nostra comunità di democratici e democratiche, con affetto e tristezza Emilia De Biasi, che ci ha lasciato troppo presto. Per la storia della sinistra milanese e nazionale Emilia è stata un punto di riferimento solido nelle sue battaglie in difesa delle donne, della parità di genere, di promozione della cultura e del diritto alla salute. Ai suoi cari, alla comunità del Pd, in particolare milanese e lombarda, un grande abbraccio”. Così il segretario Pd Nicola Zingaretti ricorda l’esponente Pd scomparsa.

De Biasi ha ricoperto incarichi nella segreteria di presidenza alla Camera dei Deputati (dal 6 maggio 2008), quale membro della VII° commissione Cultura (dal 6 giugno 2006) e componente della Commissione vigilanza Rai nella XV legislatura. È stata poi stata Presidente della commissione Sanità del Senato. Animatrice della Conferenza delle Donne Democratiche, dal dicembre 2020 era presidente del Consiglio di indirizzo dell’Azienda di Servizi alla Persona ‘Golgi Redaelli’.

“Mi addolora profondamente la scomparsa così prematura di Emilia De Biasi, già Deputata, Senatrice e Presidente della XII Commissione permanente Igiene e Sanità del Senato, ruolo che ha interpretato con grande impegno a difesa del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Tema che le è sempre stato a cuore e su cui non abbiamo mai smesso di confrontarci fino a pochi giorni fa. Ci mancherà la sua passione e la sua dedizione. Sono vicino alla famiglia in questo momento così difficile”. Queste le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza.

Anche il sindaco di Milano Beppe Sala si unisce al cordoglio. “La scomparsa di Emilia De Biasi è molto dolorosa per la nostra città – ha scritto sulle sue pagine social -. Consigliera comunale, deputata e poi senatrice si è occupata appassionatamente di cultura e di sanità. Una vera combattente che ha messo la sua vita a servizio della comunità. Grazie Emilia dalla tua Milano”.

“Ci mancherà Emilia De Biasi, ci mancherà il suo impegno civile, la sua passione politica, il suo attaccamento ai nostri valori.



Siamo stati insieme consiglieri comunali e poi deputati, poi lei stimatissima presidente della commissione Sanità del Senato. Ti sia lieve la terra dove riposerai Emilia, non è giusto che te ne sia andata così giovane, un abbraccio a tutti i tuoi cari”. Lo scrive su Facebook il deputato dem Emanuele Fiano, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.