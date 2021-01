meteo,-ancora-forti-piogge-e-nevicate:-temperature-in-calo

Spread the love

Oggi è atteso un nuovo peggioramento del maltempo su gran parte della penisola, pronte piogge e nevicate: le previsioni meteo

Maltempo ancora su tutta l’Italia (via Pixabay)

Maltempo in peggioramento per quest’oggi, martedì 5 gennaio, su gran parte del paese. La perturbazione numero 1 del mese di gennaio si fa sentire con forti piogge e nevicate. Per l’Epifania l’instabilità andrà spostandosi occupando solo le regioni del Sud, migliorando la situazione al Nord ed al Centro.

Rovesci e temporali di forte intensità in Sardegna, Toscana e Lazio al mattino, mentre nel pomeriggio colpiranno anche la Campania. Lievi piogge su Liguria, Lombardia, Emilia–Romagna e sulle regioni adriatiche. Le temperature sono in ulteriore calo. Venti tesi di Libeccio al Centro-Sud e sulle Isole.

LEGGI ANCHE—> Vaccino Covid, in Italia usate il 30% delle dosi: i dati aggiornati

Meteo, la situazione per l’Epifania

L’Epifania vedrà una maggiore stabilità al Nord che sarà coperto da nubi al mattino, ma le piogge caleranno lievi solo su Liguria e Friuli. Nel corso del pomeriggio, invece, ci saranno delle schiarite. Situazione ancora instabile al Centro-Sud, fatta eccezione per le regioni del medio Adriatico e quelle ioniche. Le piogge insisteranno principalmente in Campania, la quale dovrà ancora attendere prima di una tregua.

🌨⛈ Ancora neve e pioggia su gran parte dell’Italia. Leggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse del #4gennaio 👉https://t.co/7xMlCH1oIV



🔔🟡 #allertaGIALLA domani, martedì #5gennaio, in otto regioni#protezionecivile pic.twitter.com/xPDmJUfnIw — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) January 4, 2021

LEGGI ANCHE—> Malore per Roberto Maroni, ricoverato in ospedale: le sue condizioni

Temperature minime e massime

Aosta 0/3



Torino 1/3



Milano 3/6



Trento 4/7



Bolzano 1/3



Venezia 6/9



Trieste 6/9



Genova 5/8



Bologna 3/5



Firenze 4/5



Ancona 5/9



Perugia 1/5



Roma 7/9



L’Aquila 1/3



Pescara 6/10



Campobasso 1/5



Napoli 9/12



Bari 4/12



Potenza 0/6



Catanzaro 9/14



Palermo 9/15



Cagliari 9/11