Massimo Giletti, voglio rivelare perché ho lasciato Antonella Clerici: “Sono stato io perché …”

Tanti anni fa Antonella Clerici era fidanzata con il giornalista e attuale conduttore de “Non è L’arena”, Massimo Giletti. La loro sembrava una storia importante e, insieme, sembravano davvero molto felici ma poi, improvvisamente, almeno per il pubblico che li seguiva, si sono lasciati. Nessuno ha mai capito il perché di questa rottura anche perché i diretti interessati non l’hanno mai svelato, ogni volta che ancora si incontrano, ognuno ha belle parole per l’altro.

Massimo Giletti decide di rivelare il motivo per il quale lui e Antonella clerici si sono lasciati

Dopo anni in cui nessuno dei due ha mai voluto parlare della loro storia d’amore finita male, oggi Massimo Giletti ha deciso di rivelare i motivi della rottura e così ha raccontato tutto e l’ha fatto in occasione di una serata in cui era ospite al Maurizio Costanzo show.

Massimo Giletti ha raccontato e svelato: Antonella Clerici “ … è’ stata una donna che mi ha regalato molto … erano anni in cui ero più calmo“.

E poi ha continuato senza temere di rivelare per davvero i suoi sentimenti: “Oggi posso dire che Antonella è senz’altro una delle donne che più ho amato“.

E poi, a proposito del desiderio di Antonella di avere un figlio, non condiviso da Giletti in quel momento, ha detto: “Dentro di me la amavo ma capivo che non mi sentivo pronto per vivere ciò che voleva lei e non avevo il diritto di renderla infelice, così cominciai ad allontanarmi. Lei ha rispettato la mia scelta e ha smesso di cercarmi“.

La vita oggi di Massimo Giletti e Antonella Clerici

Oggi Massimo Giletti e Antonella Clerici hanno una vita completamente diversa.

Antonella Clerici ha formato una famiglia con la figlia tanto voluta e tanto amata Maelle, con il compagno Vittorio Garrone con il quale convive ormai da 4 anni e, spesso, con i figli di lui, mentre Massimo Giletti non ha figli dell’attuale compagna, se la ha oppure no, non si sa nulla. Massimo Giletti è molto impegnato sia in tv dove conduce su La7 la domenica sera “Non è l’Arena” sia come giornalista e, forse ha un po’ trascurato la sua vita personale per il lavoro. E’, comunque, un uomo molto realizzato anche se ultimante, per aver avuto obbligatoriamente la scorta a seguito di minacce ricevute da boss mafiosi, ha detto di sentirsi molto solo in questa situazione.

