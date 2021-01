lombardia,-la-lega-scarica-gallera-sui-vaccini-anti-covid

Bufera sull’assessore alla Sanità lombardo Giulio Gallera. Clamorosamente sconfessato dalla Lega sulla gestione delle vaccinazioni anti-Covid. Il messaggio fatto filtrare alle agenzie suona così: “Le dichiarazioni dell’assessore Gallera non sono state condivise e non rappresentano il pensiero del governo della Lombardia. Non possono comunque essere strumentalizzate dal governo Conte per accusare la Lombardia di ritardi nella campagna vaccinale”. Poi, in tarda serata, arriva la dichiazione di Roberto Anelli, capogruppo leghista in Regione Lombardia: “Non sta né in cielo né in terra la scusante dei medici in ferie. Non possiamo ritardare le vaccinazioni con una giustificazione simile”.

Da mesi l’assessore di Forza Italia, diventato il volto pubblico della lotta al Coronavirus nella regione più martoriata d’Italia, è vittima del fuoco amico. La sconfessione arrivata dalla Lega, non smentita finora da Matteo Salvini, suona come l’anticipo di un divorzio. Il partito ha voluto prendere le distanze dalle dichiarazioni fatte dall’assessore sui ritardi nella somministrazione dei vaccini anti-Covid, con la tesi che il piano regionale doveva partire come previsto il 4 gennaio e non poteva essere anticipato perché il personale sanitario è in ferie. Preoccupazione per i ritardi nelle vaccinazioni, in particolare per la Lombardia, sarebbe stata espressa oggi nel corso del vertice del premier Conte con i tecnici. Da qui la distanza dall’assessore espressa dai leghisti.

Sfiducia a Gallera, blitz di Salvini in Regione: “Nessun vertice, portavo mia figlia dalla mamma”

Si vedrà se all’irritazione seguirà una cacciata dell’assessore dalla giunta lombarda. Per ora il governatore lombardo Attilio Fontana, l’unico a cui tocca decidere, tace. Parla invece il Pd, che con il deputato Emanuele Fiano annota: “Sfiduciare l’assessore che per i lombardi ricopre il ruolo più importante in questa fase, per di più con una dichiarazione anonima, rende ancora più paradossale e confusa la situazione. La Lega sia chiara, stanno scaricando Gallera?”.