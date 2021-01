L’Eredità, Flavio Insinna fa una battuta giocando con le parole: “Sei una campionessa di…”, cala il gelo in studio

Spread the love











Flavio Insinna, al timone de “La ghigliottina” da quando il compianto Fabrizio Frizzi ci ha lasciato, è molto ammirato e seguito e il pubblico da casa lo premia con ascolti altissimi.

Ricordiamo che Fabrizio Frizzi ha condotto fino all’ultimo il programma e poi è venuto a mancare e i suoi colleghi lo ricordano sempre in ogni occasione.

Flavio Insinna spiega alla concorrente la parola corretta facendo un gioco di parole

Ieri a giocare alla Ghigliottina, la campionessa Chiara che ha “rischiato” di vincere una somma davvero altissima.

Chiara ha dimostrato di essere davvero bravissima tanto che era arrivata a vincere 110.000,00 euro ma all’ultima parole ha sbagliato dicendo “freni” mentre la parole corretta era “qualità” e allora Flavio Insinna le ha spiegato la parole corretta dicendo: “Tu sei una campionessa di grande qualità, lo dimostrano tutte le spiegazioni che hai dato”.

Questa gioco di parole con cui Insinna ha rivelato alla campionessa che aveva sbagliato ha fatto calare il silenzio in studio perché tutti si aspettavano che avesse vinto.

Il migliore amico di Flavio Insinna

Capita spesso che la gente dello spettacolo dica che in quell’ambiente è difficile essere amici e, invece, Flavio Insinna un migliore amico ce l’ha.

Flavio Insinna, che oltre ad essere conduttore è anche un bravissimo attore, ha recitato nella serie tv “Don Matteo” e proprio uno dei colleghi che recita in quella serie è il suo migliore amico, Nino Frassica.

Qualche giorno fa Flavio Insinna è stato attaccato duramente per essersi schierato contro la caccia.

Infatti, Insinna durante una puntata de L’eredità a proposito ha detto: “la caccia non è uno sport”.

A quel punto Federcaccia, nella persona del presidente Massimo Buconi, ha scritto una lettera alla Rai: “il conduttore Flavio Insinna si è lasciato andare a commenti discriminatori e offensivi nei confronti dell’attività venatoria e dei suoi praticanti“.

“Il comportamento di Insinna, non nuovo a questo genere di interventi, è reso ancora più grave per essere messo in atto approfittando della propria notorietà attraverso un mezzo, quello televisivo, che gli garantisce ampio seguito e l’assenza totale di un contraddittorio sulle opinioni espresse in merito alla caccia e ai cacciatori, denigratorie di una categoria di cittadini che esercita una attività pienamente legittima, prevista e normata dalle leggi dello Stato”.

E, ancora: “Federcaccia ha dato mandato ai propri legali di valutare gli estremi per intentare un procedimento legale per diffamazione nei confronti del conduttore e della Rete“.

Infine: “In più, perfettamente consapevoli di quelle che sono le ‘regole dello spettacolo’ e consci che una trasmissione come quella in oggetto e chi la conduce valgono per quanta economia generano e pubblicità portano nelle casse del canale, sarà nostra cura invitare tutti i nostri iscritti e i cacciatori italiani e le loro famiglie – un bacino potenziale di qualche milione di spettatori – a non seguire più L’eredità e a preferire altre marche rispetto a quelle pubblicizzate prima, durante e immediatamente dopo il gioco”.

Dopo questa lettera , Flavio Insinna ha avuto anche parole di sostegno.

Infatti l’Enap ha scritto: “Enpa sostiene Insinna e lo ringrazia per avere espresso il pensiero della stragrande maggioranza degli italiani”.

Invece, Greenpeace ha scritto; “La nostra solidarietà a Flavio Insinna, dalla parte del pianeta e degli animali e al fianco di tante nostre battaglie, che ha solo ribadito un concetto chiaro: la caccia non è uno sport”.

