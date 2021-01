l’analisi-dei-numeri-dell’influenza-e-del-covid19-negli-usa

Tutta la vicenda Sars-Cov2 si gioca, soprattutto, lo sappiamo, sul terreno dei numeri e della statistica.

Ad esempio, dallo scoppio dell’emergenza ci si è chiesti come distinguere il Covid-19 dall’influenza stagionale?

Come vengono catalogati gli individui infetti dal primo tipo di virus e quelli contagiati dal secondo?

I virologi in questi mesi non hanno fatto altro che confondere le idee alla gente, ma, se la matematica non è un’opinione, per capirne di più ci sono i dati statistici. Quelli che stiamo per analizzare sono del Center for Desease Control and Prevention negli Stati Uniti, il centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie. Si tratta di un istituto di controllo sulla sanità pubblica che, tra i vari campi, si occupa anche di monitorare le malattie infettive.

Secondo il CDC, l’influenza stagionale del 2019, prima che la vicenda Covid19 iniziasse, avrebbe colpito tra 39 e 56 milioni di individui, con un tasso di ospedalizzazioni tra i 410,000 e 740,000. I decessi si attestavano tra 24,000 e 62,000. Su una popolazione di 328 milioni di abitanti.

Ora, andando a vedere le statistiche sull’influenza del 2020, si scopre che il numero di casi è…877…sì, avete capito bene, fino a dicembre 2020 sono stati riportati 877 casi su un campione di 363,327 individui.

A questo punto, o il Centro per la prevenzione delle malattie pubblica dati errati, oppure, ipotizziamo, non sarà che molti casi di influenza stagionale sono stati conteggiati come Covid19?

E a gonfiare il numero dei malati di Covid19, ci sono anche altri casi, come quello accaduto a Grand County, Colorado: un omicidio-suicidio di due persone che la polizia locale aveva catalogato come causato da “arma da fuoco”, è stato riportato dagli ufficiali della sanità pubblica come morti da Covid19.

La stessa CDC ha dichiarato che il 94% dei decessi attribuito al Covid19 sono stati causati da altre patologie concomitanti.

La questione inoltre è, se qualcuno viene testato positivo al Covid19 e poi muore per altre cause, perché viene catalogato come decesso causato da Covid19?

Che cosa si nasconde dietro questa vera e propria ossessione meticolosa ad attribuire anche una semplice influenza stagionale al Covid19?

La fretta con cui sono stati realizzati i vaccini forse ci può fornire una risposta a questa domanda.

Claudio Messora