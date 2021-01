“L’altra metà della mia anima”: così le vedove del Covid si uniscono nel lutto

CHICAGO – Un venerdì sera Sandra McGowan-Watts, un medico quarantaseienne della periferia di Chicago, ha accesso il computer, si è fatta coraggio e ha raccontato a degli sconosciuti durante una riunione su Zoom cosa era successo a suo marito Steven.

“È morto solo,” ha raccontato la dottoressa McGowan-Watts, che si è unita alla riunione accogliendo l’invito di un gruppo Facebook di supporto per vedove di colore. “Non averlo potuto vedere, non averlo potuto toccare, queste cose rendono difficile per me elaborare il lutto.”

Le altre donne in ascolto la capivano perfettamente. Erano tutte vedove del Covid-19.

Per quasi due ore durante quella notte d’estate hanno raccontato le loro storie, di malattia e morte, di famiglie con un solo genitore e solitudine non voluta, di telefonate strazianti e addii incompleti.

Più di 340.000 persone sono morte di coronavirus negli Stati Uniti. Sono morti più uomini che donne, una disparità che – secondo alcuni ricercatori – potrebbe essere attribuita in parte al fatto che lo stato di salute degli uomini in genere è peggiore di quello delle donne. Il risultato sono migliaia di donne diventate vedove all’improvviso a causa del virus.

Le donne hanno sofferto molto a causa della pandemia. Sono rimaste sole ad affrontare responsabilità familiari, difficoltà economiche, preoccupazioni per il trauma subito dai figli e per la loro perdita devastante, oltre al senso di colpa. Molte hanno assistito i mariti a casa fino a quando non si sono aggravati al punto da dover essere ricoverati. E spesso, in ospedale, i mariti sono morti nel giro di poco tempo.

Ci sono vedove del coronavirus, e molti vedovi, più o meno giovani, in tutto il paese, nelle grandi città della California come nei paesini dello Utah.

Più di una decina di donne intervistate ci hanno detto di essere ancora scioccate dalla rapidità dell’evento, anche a mesi di distanza dalla morte dei mariti.





“È stato molto traumatico perché era del tutto inaspettato,” dice Jennifer Law. Suo marito Matthew è morto di coronavirus in Texas a novembre, anni dopo aver prestato servizio come militare in Iraq. “È tornato a casa vivo da due diverse missioni, entrambe pericolose. È tornato dall’Iraq ed è morto per questo virus.”

Alcune di loro si sentono abbandonate, faticano a farsi una ragione della morte del coniuge mentre la crisi sanitaria è ancora in corso.





“Per me è stato davvero difficile perché sono completamente sola,” dice Pamela Addison, 37 anni, un’insegnante di Waldwick, nel New Jersey. Suo marito Martin, un logopedista che lavorava in ospedale, è morto di coronavirus ad aprile. “Se non fosse per il Covid-19, i nostri mariti sarebbero ancora con noi.”

Pamela ha deciso di cercare altre vedove del Covid-19 con cui parlare, come lei molte donne hanno trovato occasioni di incontro nei gruppi di sostegno su Facebook, aperti anche agli uomini. I legami che si sono creati fra di loro sono simili a quelli che si creano fra altre donne i cui mariti sono morti prematuramente e all’improvviso, come le vedove dei soldati o quelle delle vittime degli attacchi terroristici dell’11 settembre. Le donne della riunione su Zoom di luglio che vivono nella zona di Chicago sono diventate amiche: cenano spesso insieme e si tengono in contatto ogni giorno.

Le vedove del coronavirus hanno molto in comune: hanno fatto di tutto per prendersi cura del proprio marito quando si è ammalato, hanno avuto dubbi su quando farlo ricoverare in ospedale e sono tormentate dal pensiero che sia morto senza il conforto dei suoi cari.

“Le donne della mia generazione si prendono cura dei mariti, siamo state cresciute così.” Dice Mary Smith, di Pekin, nell’Illinois, che ha perso il marito Mike, di 64 anni, a causa del virus. “Era compito nostro tenerli su di morale. Erano abituati a contare su di noi ma quando sarebbe servito di più noi non c’eravamo.”

Dopo la morte del marito ha guardato nel suo telefono e ha visto le fotografie tristi che aveva scattato dal suo letto in ospedale. Il cibo in un contenitore di cartone. Le macchine per l’ossigeno. Un selfie mentre indossava il respiratore.





“Erano desolanti,” ha detto Mary. “Là dentro è rimasto solo per quasi tutto il tempo.”

Jennifer Kay Jensen, che vive a Delray Beach, in Florida, non si dà pace perché pensa che se fosse stata presente in ospedale avrebbe potuto aiutare suo marito a guarire, le misure di prevenzione del contagio gliel’hanno impedito. Il marito, Peter, un broker immobiliare di 56 anni, è morto di coronavirus ad agosto.

“Il senso di colpa è un tormento quotidiano,” dice. “Penso che se fossi stata con lui avrei potuto confortarlo, accarezzargli un braccio o baciargli la testa, avrei potuto fare la differenza.”



A St. George, nello Utah, Donna Heintz si sente abbandonata, fisicamente ed emotivamente, da ottobre, quando suo marito Fred, di 78 anni, è morto. La vicina che abita di fronte le telefona di tanto in tanto o la saluta quando si incontrano fuori di casa ma l’isolamento della vedovanza è duro e non ha fine.





“Quando mi sveglio la prima cosa che faccio è cercare di alzarmi senza fare rumore, per non svegliarlo,” dice, trattenendo i singhiozzi. “Poi mi volto e mi rendo conto che non c’è.”

Suo marito, un veterano che ha fatto per molti anni l’agente di polizia, era il cuoco di casa, preparava i pasti che consumavano insieme in soggiorno davanti alla TV, guardando le loro trasmissioni preferite e ridendo. Ora la signora Heintz ha poca voglia di mangiare e non riesce a scrollarsi di dosso l’impressione che suo marito sia ancora in casa.





“A volte la sera guardo verso la cucina e mi domando cosa mi preparerà per cena,” dice.

Un rapporto pubblicato a maggio dal Global Fund for Widows, una no-profit con sede a New York, ha definito il coronavirus “una macchina fabbrica-vedove”, l’epidemia potrebbe portare a “un numero di vedove senza precedenti nei paesi in via di sviluppo”.

Alla fine di dicembre negli Stati Uniti erano morti per il virus più di 163.000 uomini, mentre le donne erano 138.000, stando ai dati del governo federale.

Sarah S. Richardson è una storica e dirige il GenderSciLab di Harvard. Secondo lei se sono morti più uomini che donne dipende in parte dall’impatto sproporzionato che il virus ha sugli uomini di colore e in parte dal gran numero di uomini che sono morti nelle prime fasi della pandemia. Anche prima della pandemia però, aggiunge, le vedove erano di più dei vedovi.

Il gruppo Facebook per le vedove di colore quest’anno ha registrato un tragico afflusso di nuovi membri.

Sabra Robinson, che lo ha fondato, è rimasta vedova nel 2012 quando il marito è morto per un linfoma non-Hodgkin. Quell’esperienza, unita all’insoddisfazione nei confronti dei gruppi di supporto tradizionali, l’ha portata a crearne uno suo, rivolto in particolar modo a sostenere e incoraggiare le donne di colore.





“Quando la pandemia è arrivata qui in America il gruppo ha ricevuto tantissime richieste da parte di donne i cui mariti erano morti per il virus,” racconta Sabra, una project manager di Charlotte, nel North Carolina. “Il loro lutto è più complesso di quello delle altre vedove del gruppo. Come fanno a elaborare il lutto mentre il virus è ancora fra noi?”

Per le vedove più giovani del Covid-19 una delle prove più difficili imposte dalla pandemia è stata crescere da sole i bambini più piccoli.

Dopo che suo marito è morto ad aprile, Diana Ordonez ha venduto la casa nel New Jersey per prenderne una più piccola che fosse vicina agli amici, alla famiglia e alla loro chiesa. Ordonez parla di suo marito Juan come di un uomo affettuoso, divertente e allegro, che era “l’altra metà della mia anima”.

Diana dice che ciò che la spinge ad andare avanti è il desidero di dare il buon esempio a Mia, la sua bambina di 5 anni, di insegnarle a vivere la vita appieno, come faceva il papà.





“Questa esperienza mi svuota e mi prosciuga,” dice Ordonez. “Devi insegnare a tuo figlio con l’esempio. Se vuoi che sia felice devi mostrargli come ci si comporta.”

Il dolore di alcune di queste donne si accompagna alla rabbia.

Mara Vaughan di Prosper, in Texas, ha perso il marito Bryan per il coronavirus ad aprile, si è contagiato durante un viaggio di lavoro. Mara, che ha tre bambini, si è messa in contatto con altre vedove online e ne condivide le difficoltà, sia economiche che emotive.

Se la prende con il presidente Trump per aver minimizzato la portata della crisi, specialmente nelle fasi iniziali, quando suo marito si è ammalato. È difficile per lei vedere che nella sua comunità ci sono ancora persone che non portano la mascherina e ignorano le misure di sicurezza e il distanziamento.





“Immaginate di perdere uno dei vostri cari durante la pandemia e di dovervela cavare da soli,” ha detto. “Non avrò mai pace per la morte di mio marito. Non sarebbe mai dovuto accadere.”