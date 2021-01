La testimonianza di Francesco Testa (Bra): “Il vaccino anti Covid-19 è un grande passo verso il ritorno alla normalità” (VIDEO)

Spread the love

Le parole del radiologo in servizio all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno e consigliere comunale di maggioranza, nella città della Zizzola. “Occorre non lasciarsi intimorire da un qualcosa che è nuovo e da polemiche montate ad arte”

Tra i primi vaccinati anti Covid-19, nella città della Zizzola, c’è Francesco Testa. Braidese, radiologo in servizio all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno e consigliere comunale di maggioranza (a Bra) con deleghe al Consiglio Comunale dei ragazzi, alla Partecipazione e Cooperazione internazionale. Questa mattina lo abbiamo incontrato a pochi passi dal Palazzo Comunale, in piazza Caduti per la Libertà.