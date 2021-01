Incertezze sulla ripartenza delle scuole, a Fossano si riunisce il C.O.C

oznorMB

«È importante non farsi trovare impreparati quando arriveranno le decisioni del Governo e della Regione, dopo aver ricevuto la nota della Questura indirizzata a Sindaci e Comandi Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza questa mattina ho convocato un Centro Operativo Comunale con i vertici locali delle Forze dell’Ordine cittadine» spiega il Sindaco di Fossano Dario Tallone a margine dell’incontro.

Assieme all’Assessore alla Mobilità David Paesante ed al Comandante della Polizia Locale Giacomo Cuniberti, facendo seguito alla conferenza provinciale permanente del 31/12/2020 ed all’ordinanza della Questura di Cuneo del 04-01-2021, avente per oggetto la riattivazione dell’attività didattica in presenza al momento stabilita del 50%, stante la prevedibile movimentazione di studenti e personale scolastico si rende necessario rafforzare i servizi di vigilanza e controllo, è stata predisposta una bozza di un Piano di Sicurezza che prevede un monitoraggio costante dei punti più sensibili in vista della ripartenza delle scuole che prevede, fra il resto, un servizio di vigilanza dinamica di alcune zone della città.