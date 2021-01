i-notebook-dell-progettati-per-lo-smartworking

I nuovi modelli della linea Latitude 9000 includono soluzioni come otturatore automatico per la webcam, regolazione dell’illuminazione, microfoni e speaker pensati per le videochiamate

(Foto: Dell)

Dell ha ufficializzato la propria nuova linea di computer e monitor che saranno protagonisti dell’edizione tutta digitale del Ces 2021 di Las Vegas. Tra i modelli più interessanti spiccano senza dubbio quelli che rimpolpano la gamma Latitude 9000, progettati appositamente per venire incontro alle esigenze dei sempre più numerosi lavoratori in regime di smart working, con una serie di soluzioni dedicate soprattutto alle videochiamate e videoconferenze.

I due nuovi portatili Dell Latitude 9420 e 9520 possono infatti fornire una serie di funzioni e controlli per conversare in modo sicuro e in alta qualità con i propri colleghi. La speciale tendina protettiva per la webcam SafeShutter lavora in modo automatico e si apre e chiude comprendendo quando si sta lanciando oppure terminando una videocall. Con questo metodo non si dovrà più ricorrere a metodi empirici come il caro e vecchio adesivo sulla webcam né agire manualmente sugli eventuali otturatori integrati, già presenti da tempo sul mercato.

Sistemi automatici permettono di migliorare l’illuminazione ambientale e anche di sfocare eventualmente lo sfondo, come se si stesse utilizzando un’ottica ben più performante di quella integrata. Passando alla parte audio, sulla tastiera sono presenti due pulsanti fisici dedicati rispettivamente il blocco del microfono e per un momentaneo mute ovvero per mettere in pausa la cattura audio dal proprio computer. Due altoparlanti piuttosto potenti si dedicano alla diffusione dell’audio.

Le nuove proposte della serie Latitude 9000 di Dell si dividono tra modelli classici e altri trasformabili 2-in-1 con schermo staccabile per funzionare come tablet e possono anche offrire moduli 4G e 5G per navigare in mobilità ad alte prestazioni. I processori sono gli Intel Core vPro di 11esima generazione, mentre i prezzi partono da 1949 dollari (circa 1585 euro) dalla prossima primavera con il modello 9420.

Tra le altre novità Dell si segnalano Latitude 7520 con un display 15 pollici 4k, Latitude 5000 e Precision 3560 composti in buona parte da bioplastica e l’immenso monitor UltraSharp 40 curvo da ben 5120 x 2160 pixel.