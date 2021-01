Hypnotized di Purple Disco Machine & Sophie And The Giants brano più ascoltato del 2020.

Il 2020 è stato un anno incredibile per PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS!

Il loro brano “HYPNOTIZED”, da poco certificato TRIPLO PLATINO, è il più ascoltato in radio nel 2020 secondo la classifica Earone.

“HYPNOTIZED” ad oggi conta più di 110 milioni di stream, 55 milioni di views su YouTube e ha raggiunto in Italia la #1 dell’airplay radiofonico e di Shazam, la Top 3 della classifica FIMI/GFK, di quella di Apple Music, e della Viral di Spotify, e infine la Top 10 della classifica di Spotify.

Il singolo ha segnato un’evoluzione nello stile musicale di PURPLE DISCO MACHINE, nome d’arte del produttore disco house tedesco Tino Piontek, che dall’inizio della sua carriera ha raggiunto più di 250 milioni di stream omaggiando il synth pop, il funk, e la Italo Disco. Dopo aver collaborato ai remix di Dua Lipa, Mark Ronson, Robert Surace, Foals e Sir Elton John, questa volta, Purple Disco Machine ha collaborato con la band indie inglese SOPHIE AND THE GIANTS, che ha aggiunto alla melodia trascinante e alla linea di basso funk tipica del pezzo la voce seducente di Sophie, front woman del gruppo.

Riconosciuto come uno degli artisti elettronici più prolifici della nostra generazione, PURPLE DISCO MACHINE si è classificato secondo con il suo successo rivoluzionario del 2013 “My House” nella classifica dei migliori artisti di tutti i tempi secondo Beatport.

Con un innegabile tocco da Re Mida, Purple Disco Machine è tornato nei libri dei record ancora una volta nel 2018, nella top 3 delle classifiche Beatports quattro volte, ha raggiunto 100 milioni di stream con il remix di “Dished (Male Stripper)”, di Shakedown “At Night“, e di “Feel My Needs” di Weiss, e in particolare il remix del “Praise You” dell’icona del settore Fatboy Slim. Con i singoli di successo “In My Arms “,” Body Funk “e” Devil In Me “, e l’LP di debutto “Soulmatic“, il produttore si è guadagnato il plauso della critica di tutto il mondo.

Il dj e produttore tedesco è attualmente in radio con “Exotica”, una traccia club caratterizzata dal suo sound unico e inconfondibile che mixa perfettamente Synth Pop, Italo Disco, Electro Funk, Soul, R&B e Boogie.