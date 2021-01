gossip-girl-cast-reboot:-gli-attori-di-gossip-girl-2021

Gossip Girl 2021 cast: gli attori da Sabrina a The Perfectionists a Legacies

Ill 2021 si apre con una grande sorpresa per i fan che non vedono l’ora di scoprire Gossip Girl 2021 cast. A svelarci i primi indizi sui personaggi è il profilo Instagram ufficiale del reboot, il quale ci rivela nome e caratteristica dei primi protagonisti di Gossip Girl 2021.

Ciò significa che il reboot commissionato dal servizio streaming HBO Max, al lancio nei prossimi mesi negli Stati Uniti, è prossimo al primo ciak. Dopo quindi la diffusione della prima foto ufficiale della serie, scopriamo di seguito i personaggi che compongono il cast di Gossip Girl 2021.

Ambientata otto anni dopo la conclusione dell’originale, la serie sequel di Gossip Girl vede un nuovo gruppo di adolescenti, appartenenti alla cosiddetta Generazione Z, destreggiarsi tra scuole private (è confermato il ritorno della Constance Billiard, la scuola di Blair e Serena) e le insidie della Rete.

Il nuovo Gossip Girl racconterà come si è evoluto il mondo tecnologico con l’avvento dei social media, e promette di estendere il proprio raggio oltre l’Upper East Side e Manhattan.

A la precedentemente annunciata Emily Alyn Lind si uniscono Whitney Peak (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), Eli Brown (Pretty Little Liars: The Perfectionists), Johnathan Fernandez (Lethal Weapon) e la stella di Broadway Jason Gotay. Più recentemente si sono aggiunti al cast altri tre membri. Stiamo parlando di Thomas Doherty (Legacies), Tavi Gevinson (Scream Queens), Adam Chanler-Berat (It Could Be Worse) e Zion Moreno (Claws).

Emily Alyn interpreta Audrey Hope in Gossip Girl 2021, Foto postata sul Profilo Instagram Ufficiale della serie

“Grazia” è la parola scelta per Audrey, il personaggio interpretato da Emily Alyn Lind che i fan di Revenge potrebbero ricordare come il volto della piccola Amanda Clarke nei flashback (il tempo passa per tutti, lo so). Dopo la fine della soap di ABC, Lind ha preso parte alla serie medical Code Black, dove ha interpretato Ariel.

Audrey è fidanzata da anni e all’inizio della serie inizia a interrogarsi su cos’altro abbia da offrirle il mondo.

Assieme ai personaggi interpretati da Whitney Peak e Eli Brown, la Audrey di Emily Alyn Lind è parte del terzetto di protagonisti della nuova serie di Gossip Girl.

Gossip Girl 2021 Cast: Whitney Peak

Whitney Peak interpreta Zoya Lott In Gossip Girl 2021: Foto Postata sul Profilo Instagram Ufficiale della serie

Il profilo Instagram ufficiale della serie ci rivela inoltre che l’attrice americana Whitney Peak entra nel cast nel ruolo di Zoya Lott, descritta come “prospettiva“. Se vi state chiedendo “Dove l’ho già vista?”, vi risparmiamo la fatica di spremervi le meningi.

Whitney Peak interpreta Judith nella Terza Parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Judith è la figlia di Faustus Blackwood (Richard Coyle), gemella di Judas (Darius Willis) e sorellastra di Prudence (Tati Gabrielle).

Sappiamo inoltre che assieme a Audrey (Lind) e al quello di Eli Brown, il personaggio di Zoya Lott è parte dei tre protagonisti del reboot.

Gossip Girl 2021 Cast: Eli Brown

Eli Brown interpreta Otto Bergmann in Gossip Girl 2021: foto postata sul Profilo Instagram Ufficiale della serie

Da Beacon Heights all’Upper East Side. Eli Brown interpreta nel reboot di Gossip Girl Otto Bergmann IV, personaggio accompagnato nella foto pubblicata sulla pagina Instagram Ufficiale dalla parola “privilegio“.

Una caratteristica che certamente conferma le parole dell’attore che affermavano: “Ci è stato chiesto di tenere anche la più piccola informazione che abbiamo segretissima, ma posso dirvi che il mio personaggio è veramente un bravo ragazzo. Proviene da una famiglia molto facoltosa ed è un filantropo“.

Ricordiamo Eli Brown per aver interpretato Dylan Walker nella prima e unica stagione di Pretty Little Liars: The Perfectionists, il sequel di PLL che ha avuto vita breve.

Recentemente Brown è apparso nei panni di Dave in due episodi di Spinning Out, la serie Netflix sul pattinaggio artistico che lo streamer ha chiuso dopo una sola stagione. Speriamo che a Eli Brown vada meglio con il reboot di Gossip Girl.

Gossip Girl 2021 Cast: Thomas Doherty

Thomas Doherty interpreta Max Wolfe In Gossip Girl 2021: Foto postata sul Profilo Instagram Ufficiale della serie

Il profilo Instagram ufficiale di Gossip Girl ci svela poi che Thomas Doherty veste i panni dell’affascinante Max Wolfe, per cui la caratteristica è la parola “libertà“.

Che si tratti del nuovo Chuck Bass? Non ci resta che attendere ulteriori novità per saperne di più.

Thomas Doherty è principalmente noto per il ruolo dell’affascinante vampiro Sebastian nella serie tv Legacies, spin-off di The Vampire Diaries. Ha però recitato anche nella miniserie Caterina La Grande e nel film Disney Descendants.

Gossip Girl 2021 Cast: Jordan Alexander

Jordan Alexander interpreta Julien Calloway In Gossip Girl 2021: Foto postata sul Profilo Instagram Ufficiale della serie

La cantante e attrice canadese Jordan Alexander è la più recente aggiunta al cast del reboot di Gossip Girl in preparazione per il servizio streaming HBO Max. Anche lei è scelta per rientrare tra i protagonisti della serie, interpretando nel dettaglio Julien Colloway, per cui la parola determinante scelta è “influenza“.

Gossip Girl 2021 Cast: Savannah Smith

Savannah Smith interpreta La Monet De Haan In Gossip Girl 2021: Foto Postata sul Profilo Instagram Ufficiale della serie

Quello in Gossip Girl reboot è il primo ruolo importante per Savannah Smith, attrice americana che attualmente è impegnata con gli studi alla prestigiosa Tisch School of the Arts della New York University. Instagram ci rivela che l’attrice interpreta il ruolo di La Monet de Haan, personaggio accostato alla parola “potere“. E in effetti sapevamo già che il personaggio interpretato da Smith sarebbe stato una delle ragazze più popolari alla Constance Billiard.

Gossip Girl 2021 Cast: Evan Mock

Evan Mock interpreta Akeno Menzies in Gossip Girl 2021: Foto postata sul Profilo Instagram Ufficiale della Serie

Il ventunenne staker e modello Evan Mock entra a far parte del cast principale del reboot di Gossip Girl nel ruolo di Akeno Menzies, personaggio descritto con la parola “innocenza“. Che si tratti forse di un avvertimento?

Gossip Girl 2021 Cast: Zion Moreno

Zion Moreno interpreta Luna La In Gossip Girl 2021: Foto Postata sul Profilo Instagram Ufficiale della serie

Zion Moreno ha recitato nella serie tv Claws. Il ruolo in Gossip Girl, che è il suo primo importante, è destinato al personaggio di Lula La, la cui priorità assoluta sembra essere lo “stile“.

Gossip Girl 2021 Cast: Tavi Gevinson

Lo scatto pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della serie ci svela poi l’”ambizioso” personaggio di Kate Keller, qui interpretato da Tavi Gevinson.

Gevinson è nota per il suo ruolo in Scream Queens, dove ha interpretato Feather McCarthy. Altri ruoli in cui la ritroviamo sono nelle serie Neo Yokio, Parenthood e nel film Non Dico Altro.

Gossip Girl 2021 Cast: Johnathan Fernandez

Il ruolo televisivo più celebre di Jonathan Fernandez è quello di Bernard Scorsese di Lethal Weapon, lo spin-off televisivo della saga di Arma Letale trasmesso dal 2016 al 2019 per tre stagioni.

Attualmente non conosciamo dettagli in merito alla parte che Fernandez interpreta nel reboot di Gossip Girl.

Gossip Girl 2021 Cast: Jason Gotay

Jason Gotay è apparso in diversi musical di Broadway e ha preso parte alla produzione Peter Pan Live! per il network NBC.

L’attore figura anche nel cast della commedia Love Life, progetto commissionato sempre da HBO Max per il proprio catalogo di serie originali.

Nessun dettaglio sul personaggio interpretato da Gotay, che sarà uno dei personaggi principali del reboot insieme a quelli di Lind, Peak, Brown e Fernandez.

Gossip Girl 2021 Cast: Adam Chanler-Berat

L’attore è principalmente noto per la serie tv It Could Be Worse e The Code. È comparso come guest star in Elementary, The Good Wife e NCIS: New Orleans. Nessun dettaglio in merito al personaggio che interpreta in Gossip Girl.

Gossip Girl 2021 Cast: Laura Benanti

Si unisce al cast anche Laura Benanti. Al momento tuttavia non sappiamo ancora chi interpreterà.