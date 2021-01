Spread the love











Fedez fa infuriare i vertici dell’azienda per un esilarante motivazione. Ecco cosa ha portato al mancato rinnovo del contratto con Intimissimi. Nuove polemiche sul cantante milanese Fedez. Il marito di Chiara Ferragni era stato scelto come testimonial del noto brand di biancheria intima Intimissimi insieme alla moglie. La coppia ha sponsorizzato per diverso tempo i […]

L’articolo Fedez “licenziato” da Intimissimi: “Mi odiano”, ecco il divertente motivo proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...