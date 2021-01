ex-conduttore-degli-anni-d’oro,-crede-negli-alieni:-ecco-che-fa-ora

Marco Columbro, storico presentatore della televisione italiana resta uno dei volti più amati dal pubblico. Ma ora che fa?

Marco Columbro e Lorella Cuccarini

Uno dei volti più noti della televisione negli anni novanta è stato proprio Marco Columbro. Pochi mesi fa lo storico presentatore ha raggiunto la soglia dei 70 anni e tutt’oggi sono stati in molti, tra fan e colleghi, a volerlo omaggiare per l’occasione.

Nonostante siano ormai tanti anni che Columbro ha deciso di ritirarsi dalle scene, rimane comunque molto attivo sui social nei quali ha di fatto un grande seguito. Il conduttore ha abbandonato il mondo dello spettacolo e si dedica oggi alla gestione della Locanda Venusa, un albergo nella Val d’Orcia.

Una decisione presa assieme alla sua compagna Marzia Risaliti che lo aiuta nella gestione della nuova impresa. Columbro ha perciò “appeso il cappello” definitivamente dopo una serie di grandi successi

Marco Columbro: l’inizio della carriera

I suoi esordi sono stati segnati dal noto programma di successo “Tra moglie e marito“, tra i primi ad andare in onda. A seguito l’inizio della collaborazione con la sua storica collega: Lorella Cuccarini.

I due, l’uno accanto all’altra hanno portato al successo numerosi programmi iconici di Mediaset come “Buona Domenica” e “Paperissima”. All’inizio degli Anni Duemila, poi, la malattia gli sconvolge la vita.

Nel 2001 viene colpito da un aneurisma cerebrale e resta in coma per un mese, sconvolgendo tutta l’Italia. Dopo qualche mese di paura ed incertezza da parte di familiari, colleghi e migliaia di fan, fa il suo ritorno in tv.

L’ultimo programma del quale è conduttore risale però al 2003 sempre in coppia con la Cuccarini in “Scommettiamo che“.

Curiosità sul noto presentatore

Marco Columbro

Inizia una carriera anche nel mondo teatrale ma ciò che non tutti sanno è che comincia anche a dedicarsi alla ricerca spirituale tanto da divenire uno dei principali divulgatori del Buddhismo tibetano in Italia.

L’ultima apparizione televisiva risale all’ottobre dello scorso anno, apparizione che fece anche molto discutere poiché finì con litigare con la famosa conduttrice Barbara D’urso.

“Al mio agente era stato detto che mi invitavano per parlare di quello che faccio nella vita oggi. Mentre vado, mi chiama la mia fidanzata e mi dice che avevano anticipato un servizio intitolato ‘ecco i vip che non arrivano a fine mese’ e avevano messo anche la mia foto.”

Aveva dichiarato il conduttore, “Arrivo in camerino, ne discuto con un’autrice e il mio agente e l’autrice assicura che parleremo solo della mia attività di albergatore. Barbara mi ha anche detto che l’ha fatto per aiutarmi. Ma come aiuto mi è sembrato maldestro“.

Marco Columbro oggi

Marco Columbro che nel corso della sua carriera ha vinto 13 Telegatti, come già anticipato attualmente ha cambiato completamente settore dedicandosi al turismo e alla medicina alternativa.

Dopo essersi reso partecipe di una polemica accesissima nel quale Columbro si è infuriato vedendo un breve video che mostrava i titoli di giornali che parlavano della sua caduta in disgrazia, dei debiti accumulati e delle difficoltà economiche, il conduttore ha smentito.

Alcune indiscrezioni infatti annunciavano la bancarotta del presentatore, addirittura specificando che di tutto quello che Marco Columbro ha guadagnato nel periodo in cui lavorava in televisione non sarebbe rimasto nulla.

Oggi comunque Columbro ha raccontato della sua ricca attività, essendo lui proprietario della Locanda Vesuna, un albergo a tre stelle immerso nella campagna vicino Siena, e di una linea di prodotti alimentari bio che porta il suo nome.

Saluto ai suoi fan

In questo modo è riuscito ad riunire nel suo nuovo lavoro le due passioni che più lo caratterizzano: meditazione ed alimentazione sana di cui Columbro e pieno sostenitore.

Non è la prima volta che Columbro espone apertamente le idee e nonostante la sua assenza in tv , il presentatore continua ad essere molto attivo sui social. E proprio da lì giungono le ultime notizie.

Infatti, proprio qualche settimana fa scriveva sul suo profilo “ Un saluto a tutti i miei follower dal vostro Marco Columbro preferito” ironizza con il suo pubblico. In migliaia in queste settimane si sono scatenati per dare un saluto all’amato conduttore.